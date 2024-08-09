Совет директоров «Диасофта» рекомендовал дивиденды за II квартал
Всего на выплату дивидендов совет рекомендует направить 472,5 млн руб. Акционеры решат вопрос о выплатах на внеочередном собрании 11 сентября. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 22 сентября.
Выручка «Диасофта» по МСФО за 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 27,1% до 9,14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 42,8%. Показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом капитальных затрат на разработку программного обеспечения) год к году вырос на 30% до 2,87 млрд руб.
Чистая прибыль компании за прошлый год достигла 3,06 млрд руб. и увеличилась по отношению к итогам 2022 г. на 16%. Рентабельность по чистой прибыли составила 33,5% против 36,5% годом ранее.