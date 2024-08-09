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Совет директоров «Диасофта» рекомендовал дивиденды за II квартал

Ведомости

Совет директоров российской финтех-компании «Диасофт» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 45 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Всего на выплату дивидендов совет рекомендует направить 472,5 млн руб. Акционеры решат вопрос о выплатах на внеочередном собрании 11 сентября. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 22 сентября.

Торги акциями «Диасофта» после первичного публичного размещения (IPO) стартовали 13 февраля. В начале июля акционеры компании одобрили рекомендацию совета директоров по дивидендам за I квартал 2024 г. За этот период выплата была установлена на уровне 28,6 руб. на акцию.

Выручка «Диасофта» по МСФО за 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 27,1% до 9,14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 42,8%. Показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом капитальных затрат на разработку программного обеспечения) год к году вырос на 30% до 2,87 млрд руб.

Чистая прибыль компании за прошлый год достигла 3,06 млрд руб. и увеличилась по отношению к итогам 2022 г. на 16%. Рентабельность по чистой прибыли составила 33,5% против 36,5% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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