Акционеры «Диасофта» одобрили дивиденды за I квартал
Акционеры финтех-компании «Диасофт» одобрили рекомендацию совета директоров по дивидендам за I квартал 2024 г. Выплата составит 28,6 руб. на акцию, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Торги акциями «Диасофта» после первичного публичного размещения (IPO) стартовали 13 февраля. С того дня котировки уменьшились на 12,1%, индекс Мосбиржи – на 2,16%. IT-индекс за период вырос на 17,83%.
С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций «Диасофта» может составить 0,48%. Дату отсечки установили на 9 июля.
Всего на дивиденды компания направит 37% от EBITDA за IV квартал, уточняется в сообщении. В отчете по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) указано, что EBITDA компании по итогам всего 2023 г. составила 3,91 млрд руб., за квартал значение показателя не раскрывалось.
Выручка «Диасофта» по МСФО за 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 27,1% и достигла 9,14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 42,8%. Показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом капитальных затрат на разработку программного обеспечения) год к году вырос на 30% до 2,87 млрд руб.
Чистая прибыль компании за 2023 г. достигла 3,06 млрд руб. и увеличилась по отношению к итогам 2022 г. на 16%. Рентабельность по чистой прибыли составила 33,5% против 36,5% годом ранее.