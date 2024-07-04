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Акционеры «Диасофта» одобрили дивиденды за I квартал

Ведомости

Акционеры финтех-компании «Диасофт» одобрили рекомендацию совета директоров по дивидендам за I квартал 2024 г. Выплата составит 28,6 руб. на акцию, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акции «Диасофта» в 12:27 мск торговались по 5538 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подешевели на 0,59%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,58% до 3184,44 пункта, IT-индекс – на 0,87% до 3854,22 п. 

Торги акциями «Диасофта» после первичного публичного размещения (IPO) стартовали 13 февраля. С того дня котировки уменьшились на 12,1%, индекс Мосбиржи – на 2,16%. IT-индекс за период вырос на 17,83%.

С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций «Диасофта» может составить 0,48%. Дату отсечки установили на 9 июля.

Всего на дивиденды компания направит 37% от EBITDA за IV квартал, уточняется в сообщении. В отчете по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) указано, что EBITDA компании по итогам всего 2023 г. составила 3,91 млрд руб., за квартал значение показателя не раскрывалось.

Выручка «Диасофта» по МСФО за 2023 г. увеличилась в годовом выражении на 27,1% и достигла 9,14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 42,8%. Показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом капитальных затрат на разработку программного обеспечения) год к году вырос на 30% до 2,87 млрд руб.

Чистая прибыль компании за 2023 г. достигла 3,06 млрд руб. и увеличилась по отношению к итогам 2022 г. на 16%. Рентабельность по чистой прибыли составила 33,5% против 36,5% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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