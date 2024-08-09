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АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг на уровне ААА

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Мосбирже. Агентство оценило финансовую устойчивость биржи на уровне AAA(ru) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте АКРА.

Рейтинг площадки обусловлен высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка. Отмечается лидирующая роль биржи по ключевым направлениям ее деятельности, а также значительное число физлиц, открывших брокерские счета, несмотря на существование конкурирующих площадок.

В агентстве напомнили, что в июне 2024 г. в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) были введены санкции США. Эффект от них имеет ограниченный характер, ограничения существенно не отразились на общем уровне кредитоспособности площадки.

АКРА позитивно оценило стратегию развития Мосбиржи и подчеркнуло регулярный характер ее обновления. Агентство также обратило внимание, что в настоящий момент у биржи отсутствует финансовый долг.

В июне США ввели санкции против НРД, НКЦ и Мосбиржи. После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. По информации Банка России, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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