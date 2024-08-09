АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг на уровне ААА

В июне США ввели санкции против НРД, НКЦ и Мосбиржи. После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. По информации Банка России, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.