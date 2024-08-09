АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг на уровне ААА
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Мосбирже. Агентство оценило финансовую устойчивость биржи на уровне AAA(ru) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте АКРА.
Рейтинг площадки обусловлен высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка. Отмечается лидирующая роль биржи по ключевым направлениям ее деятельности, а также значительное число физлиц, открывших брокерские счета, несмотря на существование конкурирующих площадок.
В агентстве напомнили, что в июне 2024 г. в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) были введены санкции США. Эффект от них имеет ограниченный характер, ограничения существенно не отразились на общем уровне кредитоспособности площадки.
АКРА позитивно оценило стратегию развития Мосбиржи и подчеркнуло регулярный характер ее обновления. Агентство также обратило внимание, что в настоящий момент у биржи отсутствует финансовый долг.
В июне США ввели санкции против НРД, НКЦ и Мосбиржи. После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. По информации Банка России, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.