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В России возобновлена отмена депозитарных расписок

Ведомости

Отмена депозитарных расписок крупнейших российских компаний возобновлена с 22 августа 2024 г. Об этом сообщил банк-депозитарий The Bank of New York Mellon.

Возможность проведения транзакций продлится до 20 сентября этого года.

Разрешается отмена депозитарных расписок компаний «Россети», «Федеральная сетевая компания», «Черкизово Групп», «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго», ГМК «Норильский никель», «Энел Россия», «Приморское морское пароходство», «Газпром нефть» и «Газпром».

Стороны по сделкам отмены расписок должны будут подтвердить отсутствие смены бенефициарного владельца бумаг и соответствие транзакции требованиям, изложенным в лицензии Управления по контролю за иностранными активами США.

17 июля Еврокомиссия проинформировала страны Евросоюза о том, что они могут возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний, заблокированных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД; входит в группу Мосбиржи).

Российские компании активно прибегали к выпуску своих расписок для привлечения западных инвесторов. Всего расписки за рубежом выпускали более 30 российских компаний, включая «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», Сбербанк, АФК «Система» и ВТБ.

После начала спецоперации недружественные иностранные торговые площадки приостановили торги российскими бумагами. Власти России обязали отечественных эмитентов (кроме «Яндекса», TCS Group, ЦИАНа и др.) свернуть депозитарные программы и конвертировать расписки в акции. Ряд компаний получили разрешение не прерывать программы, среди них были «Фосагро», «Татнефть», «Новатэк», «Мечел», «Сургутнефтегаз» и др.

Власти создали два механизма конвертации – автоматическую и принудительную. Автоматическая позволила инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру, она завершена в сентябре 2022 г. Всего в автоконвертации участвовало 34 российских эмитента («Северсталь», «Аэрофлот», «Ростелеком» и др.). Принудительный вариант касался расписок, права на которые учитывались иностранными депозитариями. Заявления держателей расписок на принудительную конвертацию принимались до 10 ноября 2022 г. По оценкам экспертов, год назад объем несконвертированных расписок российских эмитентов составлял около 1,5–2 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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