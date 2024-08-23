В России возобновлена отмена депозитарных расписок

Власти создали два механизма конвертации – автоматическую и принудительную. Автоматическая позволила инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру, она завершена в сентябре 2022 г. Всего в автоконвертации участвовало 34 российских эмитента («Северсталь», «Аэрофлот», «Ростелеком» и др.). Принудительный вариант касался расписок, права на которые учитывались иностранными депозитариями. Заявления держателей расписок на принудительную конвертацию принимались до 10 ноября 2022 г. По оценкам экспертов, год назад объем несконвертированных расписок российских эмитентов составлял около 1,5–2 трлн руб.