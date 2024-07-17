Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских расписок

Еврокомиссия проинформировала государства ЕС о том, что они могут возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний, заблокированных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД; входит в группу Мосбиржи). Это делается с целью поддержки вывода европейских инвестиций из России. В начале июля власти Люксембурга уведомили об этом местный депозитарий Clearstream, говорится в его сообщении клиентам, с которым ознакомились «Ведомости».