Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских расписок

Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских расписокЭто сделано в целях поддержки вывода европейских инвестиций из России
Еврокомиссия проинформировала государства ЕС о том, что они могут возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний, заблокированных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД; входит в группу Мосбиржи). Это делается с целью поддержки вывода европейских инвестиций из России. В начале июля власти Люксембурга уведомили об этом местный депозитарий Clearstream, говорится в его сообщении клиентам, с которым ознакомились «Ведомости».
Разрешение касается заявок на конвертацию, которые поданы до 25 сентября 2023 г. и разрешены национальными компетентными органами Евросоюза до 25 декабря прошлого года, говорится в сообщении депозитария. Послабление касается только граждан или резидентов ЕС.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам