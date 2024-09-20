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РБК: российские инвесторы попросили ЦБ устранить налоговый казус при IPO

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Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) обратилась к ЦБ с просьбой устранить налоговый казус при сделках IPO (первичных публичных размещениях акций), пишет РБК со ссылкой на письмо на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

АРИ отмечает, что в январе покупатели акций на трех IPO могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям. Такая ситуация будет возможна как минимум в трех IPO: размещение «Европлана», «Диасофта» и «МТС банка». 

Как подсчитали в ассоциации, объем налогооблагаемой базы по материальной выгоде после этих трех размещений составил 1,49 млрд руб, а с налогом по ставке 13% от суммы получится 193,7 млн руб.

11 июня ЦБ в своем обзоре рисков финансовых рынков отметил, что доля вложений частных инвесторов в IPO в январе – мае 2024 г. снизилась до 55% с 73% за аналогичный период 2023 г.

В IPO также участвовали банки, брокеры, управляющие компании и паевые инвестиционные фонды (ПИФ). При этом они активно участвовали лишь в ряде IPO. Регулятор оценил, что порядка 30-60% вложений осуществляли граждане, которые купили акций на сумму до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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