РБК: российские инвесторы попросили ЦБ устранить налоговый казус при IPO

АРИ отмечает, что в январе покупатели акций на трех IPO могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям. Такая ситуация будет возможна как минимум в трех IPO: размещение «Европлана», «Диасофта» и «МТС банка».