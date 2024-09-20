РБК: российские инвесторы попросили ЦБ устранить налоговый казус при IPO
АРИ отмечает, что в январе покупатели акций на трех IPO могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям. Такая ситуация будет возможна как минимум в трех IPO: размещение «Европлана», «Диасофта» и «МТС банка».
Как подсчитали в ассоциации, объем налогооблагаемой базы по материальной выгоде после этих трех размещений составил 1,49 млрд руб, а с налогом по ставке 13% от суммы получится 193,7 млн руб.
11 июня ЦБ в своем обзоре рисков финансовых рынков отметил, что доля вложений частных инвесторов в IPO в январе – мае 2024 г. снизилась до 55% с 73% за аналогичный период 2023 г.
В IPO также участвовали банки, брокеры, управляющие компании и паевые инвестиционные фонды (ПИФ). При этом они активно участвовали лишь в ряде IPO. Регулятор оценил, что порядка 30-60% вложений осуществляли граждане, которые купили акций на сумму до 500 000 руб.