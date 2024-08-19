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Минфин ожидает в год по 20 IPO компаний стоимостью 4,5 трлн рублей

1 трлн обеспечит размещение акций госорганизаций, следует из федпроекта по развитию финрынка
Дарья Мосолкина
Яков Тимаков
Дмитрий Гринкевич
На случай, если частный бизнес не будет рваться на биржу, у финансовых властей (глава Минфина Антон Силуанов на фото) есть две карты в рукаве – продавать «старые» госкомпании и недавно по судам перешедшие под контроль правительства организации/ Григорий Сысоев / РИА Новости

Минфин подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка», с помощью которого должны быть достигнуты цели майского указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%. Материалы ведомства включены в состав презентации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Реализация федпроекта не потребует никаких финансовых затрат, следует из документа.

Работа над федеральным проектом «Развитие финансового рынка» все еще идет, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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