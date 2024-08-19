Минфин ожидает в год по 20 IPO компаний стоимостью 4,5 трлн рублей

Минфин ожидает в год по 20 IPO компаний стоимостью 4,5 трлн рублей1 трлн обеспечит размещение акций госорганизаций, следует из федпроекта по развитию финрынка
Минфин подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка», с помощью которого должны быть достигнуты цели майского указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%. Материалы ведомства включены в состав презентации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Реализация федпроекта не потребует никаких финансовых затрат, следует из документа.
Работа над федеральным проектом «Развитие финансового рынка» все еще идет, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.
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