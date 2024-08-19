Минфин ожидает в год по 20 IPO компаний стоимостью 4,5 трлн рублей

На случай, если частный бизнес не будет рваться на биржу, у финансовых властей (глава Минфина Антон Силуанов на фото) есть две карты в рукаве – продавать «старые» госкомпании и недавно по судам перешедшие под контроль правительства организации / Григорий Сысоев / РИА Новости