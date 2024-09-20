Стоимость золота обновила исторический рекорд и поднялась до $2640,4 за унцию
Стоимость золота на торгах 20 сентября побила очередной рекорд. По состоянию на 15:12 мск стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) достигла $2640,4 за унцию.
20 августа стоимость декабрьского фьючерса на золото поднялась выше $2570 за тройскую унцию. Всего с начала года цена дериватива на драгметалл выросла на 26%, обогнав большинство других сырьевых активов.
Согласно июньскому исследованию банка J.P. Morgan, золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь драгметалла с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.
Во второй половине 2024 г. средние цены золота могут держаться на уровне выше $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться вплоть до $3000, прогнозировали аналитики Citigroup в апреле. Средняя стоимость драгметалла по итогам этого года, по их оценкам, составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875.