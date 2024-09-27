Объем торгов на «СПБ бирже» снизился на 97% с января по июнь 2024 года
В первом полугодии 2024 г. объем торгов всеми ценными бумагами во всех режимах торгов (с учетом РЕПО) на «СПБ бирже» снизился на 97% – до 101 млрд руб., сообщается в отчете торговой площадки.
Среднемесячное количество активных клиентских счетов снизилось до 45 800 в первом полугодии 2024 г., в то время как в аналогичном периоде прошлого года показатель равнялся 206 900. Вместе с тем, количество счетов клиентов с открытыми позициями по ценным бумагам на 30 июня выросло с 2,1 млн в 2023 г. до 2,2 млн в 2024 г.
В конце августа «Ведомости» писали, что по итогам первого полугодия чистая прибыль «СПБ биржи» составила 511,52 млн руб., что на 17,5% меньше год к году. Отмечалось, что в связи с введенными в ноябре 2023 г. санкциями торговая площадка остановила проведение торгов иностранными ценными бумагами, что было ее ключевым направлением деятельности. «Указанное событие оказало негативное влияние на операционные показатели компании», – говорилось в отчете.
В начале июля на странице «СПБ биржи» на сайте центра раскрытия корпоративной информации появилась информация о том, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Решение приняли акционеры.