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Объем торгов на «СПБ бирже» снизился на 97% с января по июнь 2024 года

Ведомости

В первом полугодии 2024 г. объем торгов всеми ценными бумагами во всех режимах торгов (с учетом РЕПО) на «СПБ бирже» снизился на 97% – до 101 млрд руб., сообщается в отчете торговой площадки.

Среднемесячное количество активных клиентских счетов снизилось до 45 800 в первом полугодии 2024 г., в то время как в аналогичном периоде прошлого года показатель равнялся 206 900. Вместе с тем, количество счетов клиентов с открытыми позициями по ценным бумагам на 30 июня выросло с 2,1 млн в 2023 г. до 2,2 млн в 2024 г.

В конце августа «Ведомости» писали, что по итогам первого полугодия чистая прибыль «СПБ биржи» составила 511,52 млн руб., что на 17,5% меньше год к году. Отмечалось, что в связи с введенными в ноябре 2023 г. санкциями торговая площадка остановила проведение торгов иностранными ценными бумагами, что было ее ключевым направлением деятельности. «Указанное событие оказало негативное влияние на операционные показатели компании», – говорилось в отчете.

В начале июля на странице «СПБ биржи» на сайте центра раскрытия корпоративной информации появилась информация о том, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Решение приняли акционеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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