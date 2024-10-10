Совкомбанк разместил на «СПБ Бирже» ЦФА на 1,5 млрд рублей
Совкомбанк разместил в информационной системе «СПБ Биржи» третий выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для своих клиентов, его объем составляет 1,5 млрд руб., следует из сообщения биржи.
Выпуск структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями, а процентная ставка установлена на уровне 21,7% годовых. Объем выпуска составил 1,5 млн штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Дата погашения назначена на 11 ноября 2025 г. Биржа напоминает, что 21 августа банк размещал пилотный выпуск ЦФА на на 405 млн руб. 3 октября Совкомбанк также разместил ЦФА на 840 млн руб.
15 августа в банке сообщили о сокращении чистой прибыли по МСФО на 25% в первом полугодии 2024 г., составив 39 млрд руб. Рентабельность капитала сократилась с 55% до 27% по сравнению с январем – июнем 2023 г. Регулярная прибыль выросла на 22% с 26 млрд руб. до 31 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 17% до 78 млрд руб., чистые комиссионные доходы увеличились на 26% до 16 млрд руб.