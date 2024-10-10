Совкомбанк разместил на «СПБ Бирже» ЦФА на 1,5 млрд рублей

15 августа в банке сообщили о сокращении чистой прибыли по МСФО на 25% в первом полугодии 2024 г., составив 39 млрд руб. Рентабельность капитала сократилась с 55% до 27% по сравнению с январем – июнем 2023 г. Регулярная прибыль выросла на 22% с 26 млрд руб. до 31 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 17% до 78 млрд руб., чистые комиссионные доходы увеличились на 26% до 16 млрд руб.