Совкомбанк сократил чистую прибыль по МСФО на 25% в первом полугодии

Розничный кредитный портфель Совкомбанка с начала года увеличился на 41% до 1,1 трлн руб. (66% год к году) в основном в связи с ростом залогового кредитования (ипотеки и авто), а также консолидацией «Хоум банка». Корпоративный кредитный портфель вырос на 14% с начала года и составил 1,2 трлн руб. (47% год к году).