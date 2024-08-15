Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Совкомбанк сократил чистую прибыль по МСФО на 25% в первом полугодии

Ведомости

Общая чистая прибыль Совкомбанка, включая регулярную и нерегулярную, в первом полугодии 2024 г. снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 39 млрд руб. (1,87 руб. на акцию). Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Снижение связано со значительной единовременной прибылью в первом полугодии 2023 г., не настолько большой в первом полугодии 2024 г., а также с продолжительным периодом роста процентных ставок», – пояснили в банке.

Рентабельность капитала сократилась с 55% до 27% по сравнению с январем – июнем 2023 г. Регулярная прибыль выросла на 22% с 26 млрд руб. до 31 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 17% до 78 млрд руб., чистые комиссионные доходы увеличились на 26% до 16 млрд руб.

Розничный кредитный портфель Совкомбанка с начала года увеличился на 41% до 1,1 трлн руб. (66% год к году) в основном в связи с ростом залогового кредитования (ипотеки и авто), а также консолидацией «Хоум банка». Корпоративный кредитный портфель вырос на 14% с начала года и составил 1,2 трлн руб. (47% год к году).

Совкомбанк создал «дочку» ООО «Совком телеком» в сфере связи. Компания зарегистрирована в Москве. Генеральным директором является Юлия Алтын-Баш. Организация будет осуществлять деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. Компания зарегистрирована 6 августа 2024 г., ее уставный капитал составляет 1 млн руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных