Совкомбанк сократил чистую прибыль по МСФО на 25% в первом полугодии
Общая чистая прибыль Совкомбанка, включая регулярную и нерегулярную, в первом полугодии 2024 г. снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 39 млрд руб. (1,87 руб. на акцию). Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Снижение связано со значительной единовременной прибылью в первом полугодии 2023 г., не настолько большой в первом полугодии 2024 г., а также с продолжительным периодом роста процентных ставок», – пояснили в банке.
Рентабельность капитала сократилась с 55% до 27% по сравнению с январем – июнем 2023 г. Регулярная прибыль выросла на 22% с 26 млрд руб. до 31 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 17% до 78 млрд руб., чистые комиссионные доходы увеличились на 26% до 16 млрд руб.
Розничный кредитный портфель Совкомбанка с начала года увеличился на 41% до 1,1 трлн руб. (66% год к году) в основном в связи с ростом залогового кредитования (ипотеки и авто), а также консолидацией «Хоум банка». Корпоративный кредитный портфель вырос на 14% с начала года и составил 1,2 трлн руб. (47% год к году).
Совкомбанк создал «дочку» ООО «Совком телеком» в сфере связи. Компания зарегистрирована в Москве. Генеральным директором является Юлия Алтын-Баш. Организация будет осуществлять деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. Компания зарегистрирована 6 августа 2024 г., ее уставный капитал составляет 1 млн руб.