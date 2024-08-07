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Совкомбанк создал дочернюю компанию в сфере связи

Ведомости

Совкомбанк создал «дочку» ООО «Совком телеком» в сфере связи, следует из данных ЕГРЮЛ. Компания зарегистрирована 6 августа 2024 г., ее уставный капитал составляет 1 млн руб.

Первым на создание ООО обратило внимание Frank Media. Компания зарегистрирована в Москве. Генеральным директором является Юлия Алтын-Баш. Организация будет осуществлять деятельность в области связи на базе беспроводных технологий.

22 февраля 2024 г. «Ведомости» узнали, что Альфа-банк создаст собственного мобильного оператора. Представитель банка подтвердил «Ведомостям» информацию о создании мобильного виртуального оператора (MVNO – Mobile Virtual Network Operator, т. е. оператора, не имеющего своего частотного ресурса и физической сети связи), который появится во второй половине 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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