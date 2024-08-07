Совкомбанк создал дочернюю компанию в сфере связи
Совкомбанк создал «дочку» ООО «Совком телеком» в сфере связи, следует из данных ЕГРЮЛ. Компания зарегистрирована 6 августа 2024 г., ее уставный капитал составляет 1 млн руб.
Первым на создание ООО обратило внимание Frank Media. Компания зарегистрирована в Москве. Генеральным директором является Юлия Алтын-Баш. Организация будет осуществлять деятельность в области связи на базе беспроводных технологий.
22 февраля 2024 г. «Ведомости» узнали, что Альфа-банк создаст собственного мобильного оператора. Представитель банка подтвердил «Ведомостям» информацию о создании мобильного виртуального оператора (MVNO – Mobile Virtual Network Operator, т. е. оператора, не имеющего своего частотного ресурса и физической сети связи), который появится во второй половине 2024 г.