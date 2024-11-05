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Банк России снизил лимит по валютным свопам с 20 до 15 млрд юаней

Ведомости

Банк России снизил лимит для операций «валютный своп» по продаже юаней за рубли с 20 млрд юаней до 15 млрд юаней, следует из данных регулятора.

В августе на отечественном валютном рынке возник дефицит юаневой ликвидности. 6 августа лимит для операций «валютный своп» по продаже юаней за рубли вырос с 20 млрд до 25 млрд юаней, что стало рекордным значением. 7 августа лимит повысили до 30 млрд юаней. 15 октября лимит был снижен с 30 млрд юаней до 25 млрд юаней, 21 октября – до 20 млрд юаней.

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что рубль и юань используются в 95% расчетов РФ с Китаем. Юань используется российской стороной и в расчетах с третьими странами, что способствует укреплению китайской валюты как международной денежной единицы, отмечал глава государства.

Минэкономразвития включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца. Согласно проекту документа, базовый вариант предполагает подорожание китайской валюты в 2024 г. с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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