Банк России снизил лимит по валютным свопам с 20 до 15 млрд юаней
Банк России снизил лимит для операций «валютный своп» по продаже юаней за рубли с 20 млрд юаней до 15 млрд юаней, следует из данных регулятора.
В августе на отечественном валютном рынке возник дефицит юаневой ликвидности. 6 августа лимит для операций «валютный своп» по продаже юаней за рубли вырос с 20 млрд до 25 млрд юаней, что стало рекордным значением. 7 августа лимит повысили до 30 млрд юаней. 15 октября лимит был снижен с 30 млрд юаней до 25 млрд юаней, 21 октября – до 20 млрд юаней.
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что рубль и юань используются в 95% расчетов РФ с Китаем. Юань используется российской стороной и в расчетах с третьими странами, что способствует укреплению китайской валюты как международной денежной единицы, отмечал глава государства.
Минэкономразвития включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца. Согласно проекту документа, базовый вариант предполагает подорожание китайской валюты в 2024 г. с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии, писали «Ведомости».