Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе

Минэкономразвития включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца, следует из проекта документа (есть у «Ведомостей»). Базовый вариант предполагает, что китайская валюта в этом году подорожает с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии.