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Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе

Продиктованная «поворотом на восток» необходимость назрела давно, считают экономисты
Яков Тимаков
Анастасия Бойко
Китайская валюта обогнала доллар по оборотам торгов еще в прошлом году/ Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца, следует из проекта документа (есть у «Ведомостей»). Базовый вариант предполагает, что китайская валюта в этом году подорожает с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии.

В следующие два года юань продолжит дорожать по отношению к российской валюте: в 2026 г. в среднем до 13,7 руб., в 2027 г. – до 14,4 руб. В консервативном сценарии китайская валюта преодолеет отметку 15 руб. в декабре 2027 г. На закрытие торгов Мосбиржи 18 сентября юань стоил 13 руб. Эту отметку китайская валюта превысила впервые с 18 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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