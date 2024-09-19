Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе

Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозеПродиктованная «поворотом на восток» необходимость назрела давно, считают экономисты
Минэкономразвития включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца, следует из проекта документа (есть у «Ведомостей»). Базовый вариант предполагает, что китайская валюта в этом году подорожает с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии.
В следующие два года юань продолжит дорожать по отношению к российской валюте: в 2026 г. в среднем до 13,7 руб., в 2027 г. – до 14,4 руб. В консервативном сценарии китайская валюта преодолеет отметку 15 руб. в декабре 2027 г. На закрытие торгов Мосбиржи 18 сентября юань стоил 13 руб. Эту отметку китайская валюта превысила впервые с 18 апреля.