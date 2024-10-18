Путин: доля рубля и юаня в расчетах с Китаем достигла 95%
Рубль и юань используются в 95% расчетов России с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС.
«В торговле с Китаем 95% – рубль и юань. Кстати говоря, юань используется нами и в расчетах с третьими странами, что способствует укреплению юаня как международной денежной единицы. Не потому, что Китай хочет кому-то навредить, – нет, он ничего плохого никому не делает. Просто так вот складывается обстановка, обстоятельства», – сказал российский лидер.
В середине мая Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, что переход России и Китая на расчеты в национальных валютах придал мощный импульс расширению торговых потоков. Тогда российский президент сообщал, что в рублях и юанях проводится 90% всех платежей.
19 сентября «Ведомости» писали, что Минэкономразвития включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца. Согласно проекту документа, базовый вариант предполагает подорожание китайской валюты в 2024 г. с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии.