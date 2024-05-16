Путин: перевод расчетов с КНР в нацвалюты позволил расширить торговые потоки
Переход России и Китая на расчеты в национальных валютах придал мощный импульс расширению торговых потоков. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.
«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях», – отметил Путин (цитата по «РИА Новости»).
Он рассказал, что в ходе переборов в узком кругу стороны обсуждали направления для дальнейшего развития отношения РФ и КНР. По словам Путина, «все это в интересах как российской, так и китайской экономики». Он также выразил уверенность, что все запланированные мероприятия будут реализованы.
Президент РФ обратил внимание, что несмотря на последствия пандемии и действия со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Кроме того, у России и Китая есть портфель из 80 крупных инвестиционных проектов в различных областях, добавил Путин.
Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин. По итогам переговоров с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе планируется подписать совместное заявление России и Китая об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Всего будет заключено 11 межправительственных соглашений, а представители бизнеса закроют ряд сделок.