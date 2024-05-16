Путин: перевод расчетов с КНР в нацвалюты позволил расширить торговые потоки

Он рассказал, что в ходе переборов в узком кругу стороны обсуждали направления для дальнейшего развития отношения РФ и КНР. По словам Путина, «все это в интересах как российской, так и китайской экономики». Он также выразил уверенность, что все запланированные мероприятия будут реализованы.