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Путин: перевод расчетов с КНР в нацвалюты позволил расширить торговые потоки

Ведомости

Переход России и Китая на расчеты в национальных валютах придал мощный импульс расширению торговых потоков. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях», – отметил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что в ходе переборов в узком кругу стороны обсуждали направления для дальнейшего развития отношения РФ и КНР. По словам Путина, «все это в интересах как российской, так и китайской экономики». Он также выразил уверенность, что все запланированные мероприятия будут реализованы.

Президент РФ обратил внимание, что несмотря на последствия пандемии и действия со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Кроме того, у России и Китая есть портфель из 80 крупных инвестиционных проектов в различных областях, добавил Путин.

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин. По итогам переговоров с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе планируется подписать совместное заявление России и Китая об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Всего будет заключено 11 межправительственных соглашений, а представители бизнеса закроют ряд сделок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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