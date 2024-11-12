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Продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 8% с начала года

Ведомости

Группа «М.Видео-Эльдорадо» нарастила показатель общих продаж на 8% за девять месяцев 2024 г., следует из отчета объединенных неаудированных показателей общих продаж (GMV, gross merchandise value).

Общие продажи за девять месяцев 2024 г. выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 387 млрд руб. Общие онлайн-продажи компании составили 73% от GMV группы, увеличившись на 3,3 п. п. Рост показателей в компании связали с ростом количества продавцов и расширением ассортимента, позитивной динамике также способствовал рост доли продаж товаров с высокой средней стоимостью, обеспечивший рост среднего чека партнерских товаров. С начала 2024 г. было открыто 89 новых магазинов, компания вышла в 20 новых городов.

Акции группы на фоне публикации отчета с начала торгов на Мосбирже 12 ноября упали со 104 руб. до 99,4 руб. за штуку к 10:47 мск (падение на 4,63%). Позже котировки вернулись к росту и достигали 104,3 руб. за штуку.

Главный исполнительный директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли заявил, что ситуация с ростом GMV и выручки начала меняться в июне с ростом ключевой ставки ЦБ – в связи с привлекательными ставками по депозитам произошло охлаждение потребительского спроса.

«При этом в III квартале мы отмечаем рост среднего чека в наших продажах на 15% по сравнению с прошлым годом, что связано, в том числе, с выходом большого количества новинок различных брендов цифровой техники и электроники», – заявил он.

Финансовый директор группы Анна Гарманова также связала такие показатели с высокой ключевой ставкой. В то же время, при улучшении операционных показателей, значение долговой нагрузки Net debt/EBITDA на конец III квартала 2024 г. «находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 г.», добавила она.

В начале июля Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг ПАО «М.Видео». В рамках допэмиссии ритейлер планировал разместить по открытой подписке 30 млн акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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