Продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 8% с начала года
Группа «М.Видео-Эльдорадо» нарастила показатель общих продаж на 8% за девять месяцев 2024 г., следует из отчета объединенных неаудированных показателей общих продаж (GMV, gross merchandise value).
Общие продажи за девять месяцев 2024 г. выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 387 млрд руб. Общие онлайн-продажи компании составили 73% от GMV группы, увеличившись на 3,3 п. п. Рост показателей в компании связали с ростом количества продавцов и расширением ассортимента, позитивной динамике также способствовал рост доли продаж товаров с высокой средней стоимостью, обеспечивший рост среднего чека партнерских товаров. С начала 2024 г. было открыто 89 новых магазинов, компания вышла в 20 новых городов.
Акции группы на фоне публикации отчета с начала торгов на Мосбирже 12 ноября упали со 104 руб. до 99,4 руб. за штуку к 10:47 мск (падение на 4,63%). Позже котировки вернулись к росту и достигали 104,3 руб. за штуку.
Главный исполнительный директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли заявил, что ситуация с ростом GMV и выручки начала меняться в июне с ростом ключевой ставки ЦБ – в связи с привлекательными ставками по депозитам произошло охлаждение потребительского спроса.
«При этом в III квартале мы отмечаем рост среднего чека в наших продажах на 15% по сравнению с прошлым годом, что связано, в том числе, с выходом большого количества новинок различных брендов цифровой техники и электроники», – заявил он.
Финансовый директор группы Анна Гарманова также связала такие показатели с высокой ключевой ставкой. В то же время, при улучшении операционных показателей, значение долговой нагрузки Net debt/EBITDA на конец III квартала 2024 г. «находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 г.», добавила она.
В начале июля Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг ПАО «М.Видео». В рамках допэмиссии ритейлер планировал разместить по открытой подписке 30 млн акций.