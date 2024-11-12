Продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 8% с начала года

Общие продажи за девять месяцев 2024 г. выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 387 млрд руб. Общие онлайн-продажи компании составили 73% от GMV группы, увеличившись на 3,3 п. п. Рост показателей в компании связали с ростом количества продавцов и расширением ассортимента, позитивной динамике также способствовал рост доли продаж товаров с высокой средней стоимостью, обеспечивший рост среднего чека партнерских товаров. С начала 2024 г. было открыто 89 новых магазинов, компания вышла в 20 новых городов.