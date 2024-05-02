«М.видео-Эльдорадо» активизирует продажи подержанной электроники

Группа «М.видео-Эльдорадо» увеличит ассортимент продаж подержанных смартфонов и ноутбуков, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента физических сервисов компании Андрей Агапов. Сейчас речь идет о различной технике Apple, смартфонах Samsung, а также ноутбуках на ОС Windows – Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Также «М.видео» планирует продажи восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники. По словам Агапова, разница в цене на такую технику по сравнению с новой составляет 15–60%.