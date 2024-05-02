«М.видео-Эльдорадо» активизирует продажи подержанной электроники

«М.видео-Эльдорадо» активизирует продажи подержанной электроникиСейчас б/у техникой активно торгуют не только классифайды, но и мобильные операторы
Группа «М.видео-Эльдорадо» увеличит ассортимент продаж подержанных смартфонов и ноутбуков, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента физических сервисов компании Андрей Агапов. Сейчас речь идет о различной технике Apple, смартфонах Samsung, а также ноутбуках на ОС Windows – Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Также «М.видео» планирует продажи восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники. По словам Агапова, разница в цене на такую технику по сравнению с новой составляет 15–60%.
В июле 2022 г. «М.видео» уже анонсировал продажи б/у смартфонов. Но тогда речь шла только о продаже ограниченного модельного ряда iPhone в состоянии «как новый» и только в онлайне, писали «Ведомости». Теперь же восстановленную технику различных брендов можно купить и в офлайн-точках, уточнил представитель компании.