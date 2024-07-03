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ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «М.Видео»

Ведомости

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг ПАО «М.Видео». Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акции «М.Видео» в 12:12 мск торговались по 163,6 руб. – на 1,03% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдушего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,21% до 3210,52 пункта, индекс потребительского сектора – на 0,46% до 8578,85 п. С начала года котировки ритейлера сократились на 0,24%, бенчмарки выросли на 3,59 и 6,87% соответственно. 

Дополнительному выпуску бумаг «М.Видео» присвоили регистрационный номер 1-02-11700-A. В рамках допэмиссии ритейлер планирует разместить по открытой подписке 30 млн акций. Текущий акционерный капитал компании включает 179,77 млн бумаг, следовательно по итогам допэмиссии он может увеличиться на 16,69%.

Ранее «М.Видео» сообщал, что получил предварительное согласие на выкуп всего объема допэмиссии от одного из действующих акционеров – инвестхолдинга «Эсэфай» (SFI). Из данных системы «СПАРК интерфакс» следует, что на текущий момент «Эсэфай» принадлежит 10,37% акций ритейлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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