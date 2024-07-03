ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «М.Видео»
Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций и проспект ценных бумаг ПАО «М.Видео». Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Акции «М.Видео» в 12:12 мск торговались по 163,6 руб. – на 1,03% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдушего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,21% до 3210,52 пункта, индекс потребительского сектора – на 0,46% до 8578,85 п. С начала года котировки ритейлера сократились на 0,24%, бенчмарки выросли на 3,59 и 6,87% соответственно.
Дополнительному выпуску бумаг «М.Видео» присвоили регистрационный номер 1-02-11700-A. В рамках допэмиссии ритейлер планирует разместить по открытой подписке 30 млн акций. Текущий акционерный капитал компании включает 179,77 млн бумаг, следовательно по итогам допэмиссии он может увеличиться на 16,69%.
Ранее «М.Видео» сообщал, что получил предварительное согласие на выкуп всего объема допэмиссии от одного из действующих акционеров – инвестхолдинга «Эсэфай» (SFI). Из данных системы «СПАРК интерфакс» следует, что на текущий момент «Эсэфай» принадлежит 10,37% акций ритейлера.