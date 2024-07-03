ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «М.Видео»

Акции «М.Видео» в 12:12 мск торговались по 163,6 руб. – на 1,03% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдушего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,21% до 3210,52 пункта, индекс потребительского сектора – на 0,46% до 8578,85 п. С начала года котировки ритейлера сократились на 0,24%, бенчмарки выросли на 3,59 и 6,87% соответственно.