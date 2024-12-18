Акции Nissan показали наибольший рост за 50 лет
Рост произошел на фоне потенциального объединения с Honda Motor, что, как отмечает издание, должно уберечь японскую компанию от финансового кризиса. По словам исполнительного вице-президента Honda Синдзи Аоямы, автопроизводитель рассматривает ряд вариантов, в том числе слияние, объединение капиталов или создание холдинговой компании.
Акции Mitsubishi Motors, являющейся потенциальным участником сделки, выросли на 20%, что стало самым большим показателем с 2013 г. При этом акции Honda, наоборот, снизились на 3,4% – этому послужили опасения, что ей «придется спасать Nissan», отмечает издание. Как отметил старший аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Есида, объединение с Nissan не принесет Honda «никаких краткосрочных выгод».
18 декабря Financial Times со ссылкой на источники писала, что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии. По словам собеседников, обсуждения находятся на ранней стадии, но по их итогам может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд. Отмечалось также, что слияние Nissan и Honda может привести к значительным сокращениям рабочих мест в Японии, поэтому есть опасения насчет возможной реакции властей страны на эту сделку.
В марте 2024 г. Honda и Nissan сообщили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. В конце июля Nikkei Asia писала, что Mitsubishi Motors (Nissan принадлежит 34,01% ее акций), присоединится к альянсу Honda и Nissan в условиях ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими.
В ноябре Reuters публиковал информацию о планах Nissan сократить 9000 рабочих мест (6,7% сотрудников), по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Компания намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей. Отмечалось также, что Nissan снизила прогноз годовой прибыли на 70% до примерно $975 млн, что стало вторым понижением прогноза в 2024 г.