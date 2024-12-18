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Акции Nissan показали наибольший рост за 50 лет

Ведомости

Акции Nissan Motor выросли на 24% 18 декабря, что стало наибольшим показателем за последние 50 лет, сообщает Bloomberg.

Рост произошел на фоне потенциального объединения с Honda Motor, что, как отмечает издание, должно уберечь японскую компанию от финансового кризиса. По словам исполнительного вице-президента Honda Синдзи Аоямы, автопроизводитель рассматривает ряд вариантов, в том числе слияние, объединение капиталов или создание холдинговой компании.

Акции Mitsubishi Motors, являющейся потенциальным участником сделки, выросли на 20%, что стало самым большим показателем с 2013 г. При этом акции Honda, наоборот, снизились на 3,4% – этому послужили опасения, что ей «придется спасать Nissan», отмечает издание. Как отметил старший аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Есида, объединение с Nissan не принесет Honda «никаких краткосрочных выгод».

18 декабря Financial Times со ссылкой на источники писала, что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии. По словам собеседников, обсуждения находятся на ранней стадии, но по их итогам может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд. Отмечалось также, что слияние Nissan и Honda может привести к значительным сокращениям рабочих мест в Японии, поэтому есть опасения насчет возможной реакции властей страны на эту сделку.

В марте 2024 г. Honda и Nissan сообщили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. В конце июля Nikkei Asia писала, что Mitsubishi Motors (Nissan принадлежит 34,01% ее акций), присоединится к альянсу Honda и Nissan в условиях ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими.

В ноябре Reuters публиковал информацию о планах Nissan сократить 9000 рабочих мест (6,7% сотрудников), по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Компания намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей. Отмечалось также, что Nissan снизила прогноз годовой прибыли на 70% до примерно $975 млн, что стало вторым понижением прогноза в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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