Акции Nissan показали наибольший рост за 50 лет

18 декабря Financial Times со ссылкой на источники писала, что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии. По словам собеседников, обсуждения находятся на ранней стадии, но по их итогам может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд. Отмечалось также, что слияние Nissan и Honda может привести к значительным сокращениям рабочих мест в Японии, поэтому есть опасения насчет возможной реакции властей страны на эту сделку.