«Цифра брокер» ограничивает открытие позиций на расписки Ozon и Fix Price
Как отмечает компания, инвесторы должны самостоятельно закрыть ранее открытые позиции по бумагам до 16:00 мск 27 декабря, иначе брокер сделает это принудительно. Также открытие длинных позиций (лонгов) по указанным бумагам будет ограничено для неквалифицированных инвесторов начиная с 1 января 2025 г. Закрытие позиций обусловлено ограничением Мосбиржи покупки активов компаний, не успевших перерегистрироваться в РФ, в качестве «доступных для покупок только квалифицированным инвесторам».
С 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. В связи с этим Мосбиржа с начала года запретит «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам». Исполнение новых требований регулирования не потребует обособления бумаг в какой-либо сегмент или сектор, у неквалифицированных инвесторов останется возможность продать акции таких эмитентов, уточняла биржа.
Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем уровне, следует из положения Банка России «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».