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«Цифра брокер» ограничивает открытие позиций на расписки Ozon и Fix Price

Ведомости

«Цифра брокер» ограничивает открытие коротких позиций (шорты) на депозитарные расписки компаний Ozon и Fix Price, говорится в сообщении брокера. С 28 декабря перенос позиций станет недоступным для инвесторов.

Как отмечает компания, инвесторы должны самостоятельно закрыть ранее открытые позиции по бумагам до 16:00 мск 27 декабря, иначе брокер сделает это принудительно. Также открытие длинных позиций (лонгов) по указанным бумагам будет ограничено для неквалифицированных инвесторов начиная с 1 января 2025 г. Закрытие позиций обусловлено ограничением Мосбиржи покупки активов компаний, не успевших перерегистрироваться в РФ, в качестве «доступных для покупок только квалифицированным инвесторам».

С 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. В связи с этим Мосбиржа с начала года запретит «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам». Исполнение новых требований регулирования не потребует обособления бумаг в какой-либо сегмент или сектор, у неквалифицированных инвесторов останется возможность продать акции таких эмитентов, уточняла биржа.

Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем уровне, следует из положения Банка России «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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