ЦБ повысил имущественный ценз для статуса квалинвестора до 12 млн рублей
Банк России повысил имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 12 млн руб. Это следует из указания, подписанного председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной.
Имущественный ценз также будет повышен с 1 января 2026 г. – до 24 млн руб. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
Статус квалинвестора дает доступ к более широкой линейке инструментов. В частности, такой инвестор имеет возможность работы с деривативами, зарубежными рынками, в том числе проводить сделки с иностранными ценными бумагами, не прошедшими листинг в России, и др.
Квалинвестором можно стать по одному из четырех критериев. Первый – имущественный, в рамках которого инвестор должен иметь инвестиционный портфель стоимостью более 12 млн руб. (по новому правилу). Второй – объем инвестиций не менее 6 млн руб. за год, в течение которого инвестор совершал не менее одной сделки в месяц или не менее 10 – за квартал. Третий – наличие существенного опыта в торговле ценными бумагами. Четвертый – высшее образование, полученное в аккредитованных для специалистов фондового рынка вузах.
12 ноября 2024 г. Госдума приняла закон, совершенствующий систему присвоения статуса квалифицированного инвестора на фондовом рынке. Согласно обновленным правилам, речь идет об увеличении денежного порога «последнего слова» по сделкам со сложными инструментами без прохождения тестирования, расширении списка активов для обязательного тестирования и повторном тестировании по сложным финансовым инструментам спустя пять лет со сдачи теста либо с момента последней сделки. Об этом «Ведомостям» говорил автор поправок, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Для тех, кто уже сдал тест, пятилетний срок будет отсчитываться со дня вступления закона в силу. Все квалифицированные инвесторы, в том числе автоматически получившие статус, будут в обязательном порядке уведомляться о рыночных рисках.