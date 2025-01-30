ЦБ повысил имущественный ценз для статуса квалинвестора до 12 млн рублей

Квалинвестором можно стать по одному из четырех критериев. Первый – имущественный, в рамках которого инвестор должен иметь инвестиционный портфель стоимостью более 12 млн руб. (по новому правилу). Второй – объем инвестиций не менее 6 млн руб. за год, в течение которого инвестор совершал не менее одной сделки в месяц или не менее 10 – за квартал. Третий – наличие существенного опыта в торговле ценными бумагами. Четвертый – высшее образование, полученное в аккредитованных для специалистов фондового рынка вузах.