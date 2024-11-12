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Госдума приняла закон о реформе системы квалификации инвесторов

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, совершенствующий систему присвоения статуса квалифицированного инвестора на фондовом рынке. Документ опубликован в законодательной базе нижней палаты.

Поправки вносятся в законы «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестиционных фондах». Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на защиту неквалифицированных инвесторов, и повышение их доверия к рынку капитала.

Как пояснил «Ведомостям» автор поправок, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, речь идет об увеличении денежного порога «последнего слова» по сделкам со сложными инструментами без прохождения тестирования, расширении списка активов для обязательного тестирования и повторном тестировании по сложным финансовым инструментам спустя пять лет со сдачи теста либо с момента последней сделки. Для тех, кто уже сдал тест, пятилетний срок будет отсчитываться со дня вступления закона в силу. Все квалифицированные инвесторы, в том числе автоматически получившие статус, будут в обязательном порядке уведомляться о рыночных рисках.

Кроме того, согласно поправкам, отныне получение статуса будет больше привязано к знаниям и опыту человека, чем к формальным критериям. По словам Аксакова, можно будет комбинировать критерии для получения квалификации (опыт работы и совершения сделок, размер активов, профильное образование, прохождение тестирования). Параметры критерием могут быть смягчены в зависимости от их сочетания.

«Например, минимальный доход для признания инвестора квалифицированным будет плавающим в зависимости от других критериев, которым человек соответствует. Требования к размеру, виду и периоду получения дохода установит Банк России», – объяснил Аксаков.

Наряду с этим привязка статуса квалифицированного инвестора к определенным инструментам, кроме случая комбинации имущественного критерия с подтверждением знаний, будет исключена.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами Аксаковым и Олегом Савченко, а также рядом сенаторов 27 октября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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