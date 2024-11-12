Госдума приняла закон о реформе системы квалификации инвесторов

Как пояснил «Ведомостям» автор поправок, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, речь идет об увеличении денежного порога «последнего слова» по сделкам со сложными инструментами без прохождения тестирования, расширении списка активов для обязательного тестирования и повторном тестировании по сложным финансовым инструментам спустя пять лет со сдачи теста либо с момента последней сделки. Для тех, кто уже сдал тест, пятилетний срок будет отсчитываться со дня вступления закона в силу. Все квалифицированные инвесторы, в том числе автоматически получившие статус, будут в обязательном порядке уведомляться о рыночных рисках.