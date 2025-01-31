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ЦБ сохранит тест для снижения ценза при получении статуса квалинвестора

Ведомости

Имущественный ценз в 12 млн руб. для получения статуса квалифицированного инвестора могут снизить после успешной сдачи теста, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ РФ.

«Такая конфигурация сохранится. Банк России разработает соответствующий нормативный акт к моменту вступления в силу норм закона, предусматривающих возможность комбинирования критериев, в том числе имущественного критерия, с «усложненным тестом», – сказал собеседник.

По словам представителя регулятора, вопросы «усложненного теста» должна разработать в своих базовых стандартах Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Они должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания человека об особенностях и рисках инструментов, предназначенных для «квалов».

Тестов будет несколько, поскольку разные инструменты для «квалов» сильно отличаются друг от друга. Уточняется, что, для того чтобы получить доступ ко всем инструментам, необходимо будет пройти специальный общий экзамен. Проект нормативного акта будет подготовлен и опубликован в мае 2025 г.

30 января стало известно, что Банк России повысил имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 12 млн руб. Имущественный ценз также будет повышен с 1 января 2026 г. – до 24 млн руб.

Статус квалинвестора дает доступ к более широкой линейке инструментов. В частности, такой инвестор имеет возможность работы с деривативами, зарубежными рынками, в том числе проводить сделки с иностранными ценными бумагами, не прошедшими листинг в России, и др. Наличие инвестпортфеля стоимостью свыше 12 млн руб. является одним из четырех критериев получения статуса «квала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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