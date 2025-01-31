ЦБ сохранит тест для снижения ценза при получении статуса квалинвестора

Тестов будет несколько, поскольку разные инструменты для «квалов» сильно отличаются друг от друга. Уточняется, что, для того чтобы получить доступ ко всем инструментам, необходимо будет пройти специальный общий экзамен. Проект нормативного акта будет подготовлен и опубликован в мае 2025 г.