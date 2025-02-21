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«СПБ биржа» увеличит время торгов в выходные до 23:50 мск

Ведомости

«СПБ биржа» с 22 февраля увеличит время проведения торгов в выходные дни до 23:50 по мск, сообщает площадка.

Решение было принято в связи с запросами участников торгов и их клиентов. Сейчас инвесторы могут заключать сделки до 19:00 по мск.

В сообщении указано, что торги в выходные дни представляют собой дополнительную утреннюю торговую сессию понедельника, поэтому расчеты по сделкам, заключенным в эти дни, происходят во вторник (Т+1). Торги в выходные дни также проводятся с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге.

Для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в выходные дни, существенно сужен. До 1 мая 2025 г. жесткие границы колебания цены по выходным дням не будут выходить за границы +/-3% от последней текущей стоимости. Максимально возможное изменение жестких границ колебания цены может быть изменено по согласованию с Банком России, сообщает площадка.

Выходные торги стартовали на «СПБ бирже» в феврале 2024 г. Впервые они прошли 1–2 февраля. Акции торгуются с 10:00 до 19:00 мск.

С 21 февраля «СПБ биржа» расширит перечень акций, доступных инвесторам для торгов в выходные. В список добавят 16 российских бумаг, среди которых акции Мосбиржи, «Роснефти», «Совкомфлота», «Аэрофлота», «Русала» и «ИКС 5». В итоге в выходные дни торги охватят 54 бумаги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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