«СПБ биржа» увеличит время торгов в выходные до 23:50 мск

Для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в выходные дни, существенно сужен. До 1 мая 2025 г. жесткие границы колебания цены по выходным дням не будут выходить за границы +/-3% от последней текущей стоимости. Максимально возможное изменение жестких границ колебания цены может быть изменено по согласованию с Банком России, сообщает площадка.