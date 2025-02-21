«СПБ биржа» увеличит время торгов в выходные до 23:50 мск
«СПБ биржа» с 22 февраля увеличит время проведения торгов в выходные дни до 23:50 по мск, сообщает площадка.
Решение было принято в связи с запросами участников торгов и их клиентов. Сейчас инвесторы могут заключать сделки до 19:00 по мск.
В сообщении указано, что торги в выходные дни представляют собой дополнительную утреннюю торговую сессию понедельника, поэтому расчеты по сделкам, заключенным в эти дни, происходят во вторник (Т+1). Торги в выходные дни также проводятся с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге.
Для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в выходные дни, существенно сужен. До 1 мая 2025 г. жесткие границы колебания цены по выходным дням не будут выходить за границы +/-3% от последней текущей стоимости. Максимально возможное изменение жестких границ колебания цены может быть изменено по согласованию с Банком России, сообщает площадка.
Выходные торги стартовали на «СПБ бирже» в феврале 2024 г. Впервые они прошли 1–2 февраля. Акции торгуются с 10:00 до 19:00 мск.
С 21 февраля «СПБ биржа» расширит перечень акций, доступных инвесторам для торгов в выходные. В список добавят 16 российских бумаг, среди которых акции Мосбиржи, «Роснефти», «Совкомфлота», «Аэрофлота», «Русала» и «ИКС 5». В итоге в выходные дни торги охватят 54 бумаги.