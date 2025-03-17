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Путин разрешил ряду западных инвесторов продать российские активы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин разрешил американской 683 Capital Partners LP приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ, которыми владеют зарубежные фонды. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовых актов.

Теперь 683 Capital Partners cможет купить бумаги, принадлежащие британским Baillie Gifford Overseas Limited, Carrhae Capital Long Master Fund, а также американским Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC, Jane Street Global Trading, Jane Street Europe Limited, Franklin Advisory Services LLC, Highmark Limited и Harding Loevner LP.

Сделки с ценными бумагам российских компаний, которые приобретет 683 Capital Partners, также одобрены ООО «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости», (управляют закрытым ПИФ «Современный рублевый»).

В распоряжении президента сказано, что для сделок не потребуется получение дополнительных согласований.

В конце февраля агентство Bloomberg сообщало, что после возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с Россией. Несмотря на санкции, они ищут способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращают внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны, отмечало издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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