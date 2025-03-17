Путин разрешил ряду западных инвесторов продать российские активы

В конце февраля агентство Bloomberg сообщало, что после возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с Россией. Несмотря на санкции, они ищут способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращают внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны, отмечало издание.