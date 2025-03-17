Путин разрешил ряду западных инвесторов продать российские активы
Президент РФ Владимир Путин разрешил американской 683 Capital Partners LP приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ, которыми владеют зарубежные фонды. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовых актов.
Теперь 683 Capital Partners cможет купить бумаги, принадлежащие британским Baillie Gifford Overseas Limited, Carrhae Capital Long Master Fund, а также американским Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC, Jane Street Global Trading, Jane Street Europe Limited, Franklin Advisory Services LLC, Highmark Limited и Harding Loevner LP.
Сделки с ценными бумагам российских компаний, которые приобретет 683 Capital Partners, также одобрены ООО «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и «Современные фонды недвижимости», (управляют закрытым ПИФ «Современный рублевый»).
В распоряжении президента сказано, что для сделок не потребуется получение дополнительных согласований.
В конце февраля агентство Bloomberg сообщало, что после возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с Россией. Несмотря на санкции, они ищут способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращают внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны, отмечало издание.