Мосбиржа расширит торговлю фьючерсами на международные активы

Управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщила о растущем интересе участников к деривативам на иностранные ценные бумаги. Предполагается, что новые фьючерсные контракты предоставят возможность участвовать в изменениях цен ведущих компаний полупроводниковой отрасли. Кроме того, они могут позволить диверсифицировать портфель без инфраструктурных рисков и с расчетами в российских рублях.