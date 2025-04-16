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Мосбиржа расширит торговлю фьючерсами на международные активы

Ведомости

На срочном рынке Мосбиржи с 22 апреля стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Об этом говорится в сообщении площадки.

Фонд отслеживает индекс Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index. Он включает 30 крупнейших компаний, занимающихся разработкой, производством и распределением полупроводников.

Ожидается, что фьючерсы на акции данного фонда предоставят участникам торгов возможности для реализации инвестиционных, арбитражных и хеджирующих стратегий.

Управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщила о растущем интересе участников к деривативам на иностранные ценные бумаги. Предполагается, что новые фьючерсные контракты предоставят возможность участвовать в изменениях цен ведущих компаний полупроводниковой отрасли. Кроме того, они могут позволить диверсифицировать портфель без инфраструктурных рисков и с расчетами в российских рублях.

Спецификация фьючерсного контракта размещена на сайте площадки.

Фьючерсы на фонд станут 13-ми в линейке контрактов, где в качестве базовых выступают востребованные иностранные ценные бумаги. Сообщается, что в марте 2025 г. среднедневной объем торгов этими фьючерсами на срочном рынке Мосбиржи достиг 10 млрд руб., что стало историческим рекордом. А число активных клиентов в этих контрактах впервые превысило 26 000.

11 апреля стало известно, что Мосбиржа намерена пополнить перечень бенчмарков долгового рынка. Торговая площадка рассматривает вопрос о запуске нового индекса, в состав которого войдут облигации, замещающие суверенные выпуски долларовых евробондов, рассказал ее представитель. В обращении находится девять выпусков замещающих облигаций России, номинированных в долларах США, их суммарный объем сервис RusBonds оценивает в $14,72 млрд (1,3 трлн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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