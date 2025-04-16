Мосбиржа расширит торговлю фьючерсами на международные активы
На срочном рынке Мосбиржи с 22 апреля стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Об этом говорится в сообщении площадки.
Фонд отслеживает индекс Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index. Он включает 30 крупнейших компаний, занимающихся разработкой, производством и распределением полупроводников.
Ожидается, что фьючерсы на акции данного фонда предоставят участникам торгов возможности для реализации инвестиционных, арбитражных и хеджирующих стратегий.
Управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева сообщила о растущем интересе участников к деривативам на иностранные ценные бумаги. Предполагается, что новые фьючерсные контракты предоставят возможность участвовать в изменениях цен ведущих компаний полупроводниковой отрасли. Кроме того, они могут позволить диверсифицировать портфель без инфраструктурных рисков и с расчетами в российских рублях.
Спецификация фьючерсного контракта размещена на сайте площадки.
Фьючерсы на фонд станут 13-ми в линейке контрактов, где в качестве базовых выступают востребованные иностранные ценные бумаги. Сообщается, что в марте 2025 г. среднедневной объем торгов этими фьючерсами на срочном рынке Мосбиржи достиг 10 млрд руб., что стало историческим рекордом. А число активных клиентов в этих контрактах впервые превысило 26 000.
11 апреля стало известно, что Мосбиржа намерена пополнить перечень бенчмарков долгового рынка. Торговая площадка рассматривает вопрос о запуске нового индекса, в состав которого войдут облигации, замещающие суверенные выпуски долларовых евробондов, рассказал ее представитель. В обращении находится девять выпусков замещающих облигаций России, номинированных в долларах США, их суммарный объем сервис RusBonds оценивает в $14,72 млрд (1,3 трлн руб.).