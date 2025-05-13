Мосбиржа: инвесторы в апреле вложили в ценные бумаги 181,5 млрд рублей
Частные инвесторы в апреле 2025 г. вложили на Московской бирже 181,5 млрд руб. Об этом сообщила торговая площадка.
«Из них в акции вложено 23,8 млрд руб., в облигации – 168,4 млрд руб.», – пояснили представители Мосбиржи.
По итогам апреля число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 36,7 млн человек, увеличившись за месяц на 399 000. Всего открыто 67,9 млн счетов. Сделки на фондовом рынке заключали 3,6 млн человек.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 74,7%, а в объеме торгов облигациями – 31,5%.
В апреле самыми популярными активами в портфелях частных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,0% и 7,0% соответственно), акции «Газпрома» (14,3%), «Лукойла» (14,0%), «Т-технологий» (6,5%), «Роснефти" (6,0%), X5 (5,7%), "Яндекса" (5,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%) и акции "Новатэка"(4,7%).
Общий объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн руб. На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4,2 трлн руб. при среднедневном показателе в 149,6 млрд руб. На рынке облигаций объем торгов без учета однодневных бумаг составил 3,2 трлн руб., а среднедневной объем – 144,3 млрд руб.