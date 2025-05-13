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Мосбиржа: инвесторы в апреле вложили в ценные бумаги 181,5 млрд рублей

Ведомости

Частные инвесторы в апреле 2025 г. вложили на Московской бирже 181,5 млрд руб. Об этом сообщила торговая площадка.

«Из них в акции вложено 23,8 млрд руб., в облигации – 168,4 млрд руб.», – пояснили представители Мосбиржи.

По итогам апреля число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 36,7 млн человек, увеличившись за месяц на 399 000. Всего открыто 67,9 млн счетов. Сделки на фондовом рынке заключали 3,6 млн человек.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 74,7%, а в объеме торгов облигациями – 31,5%.

В апреле самыми популярными активами в портфелях частных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,0% и 7,0% соответственно), акции «Газпрома» (14,3%), «Лукойла» (14,0%), «Т-технологий» (6,5%), «Роснефти" (6,0%), X5 (5,7%), "Яндекса" (5,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%) и акции "Новатэка"(4,7%).

Общий объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн руб. На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4,2 трлн руб. при среднедневном показателе в 149,6 млрд руб. На рынке облигаций объем торгов без учета однодневных бумаг составил 3,2 трлн руб., а среднедневной объем – 144,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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