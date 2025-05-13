Мосбиржа: инвесторы в апреле вложили в ценные бумаги 181,5 млрд рублей

Общий объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн руб. На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4,2 трлн руб. при среднедневном показателе в 149,6 млрд руб. На рынке облигаций объем торгов без учета однодневных бумаг составил 3,2 трлн руб., а среднедневной объем – 144,3 млрд руб.