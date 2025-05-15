Мосбиржа увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах с 16 мая
Московская биржа увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах с 16 мая. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе площадки.
Будут добавлены шесть акций российских компаний: «Россети Центр и Приволжье» (MRKP), «Россети Центр» (MRKC), «Россети Северо-Запад» (MRKZ), «Россети Волга» (MRKV), «Акрон» (AKRN) и ТГК-14 (TGKN).
Для заключения сделок на торгах выходного дня акции станут доступны с 17 мая, общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 106 ценных бумаг, добавили в бирже.
9 апреля Мосбиржа включила акции семи российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных для торгов на утренней и вечерней сессиях. Тогда в список на утренние и вечерние торги вошли акции компаний «Русагро» (RAGR), «Озон фармацевтика» (OZPH), «Аренадата» (DATA), ЛСР (LSRG), «Промомед» (PRMD), «Всеинструменты.ру» (VSEH) и МТС-банк (MBNK).