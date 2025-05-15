Мосбиржа увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах с 16 мая

9 апреля Мосбиржа включила акции семи российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных для торгов на утренней и вечерней сессиях. Тогда в список на утренние и вечерние торги вошли акции компаний «Русагро» (RAGR), «Озон фармацевтика» (OZPH), «Аренадата» (DATA), ЛСР (LSRG), «Промомед» (PRMD), «Всеинструменты.ру» (VSEH) и МТС-банк (MBNK).