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Мосбиржа увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах с 16 мая

Ведомости

Московская биржа увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах с 16 мая. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе площадки.

Будут добавлены шесть акций российских компаний: «Россети Центр и Приволжье» (MRKP), «Россети Центр» (MRKC), «Россети Северо-Запад» (MRKZ), «Россети Волга» (MRKV), «Акрон» (AKRN) и ТГК-14 (TGKN).

Для заключения сделок на торгах выходного дня акции станут доступны с 17 мая, общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 106 ценных бумаг, добавили в бирже.

9 апреля Мосбиржа включила акции семи российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных для торгов на утренней и вечерней сессиях. Тогда в список на утренние и вечерние торги вошли акции компаний «Русагро» (RAGR), «Озон фармацевтика» (OZPH), «Аренадата» (DATA), ЛСР (LSRG), «Промомед» (PRMD), «Всеинструменты.ру» (VSEH) и МТС-банк (MBNK).

С 1 марта Мосбиржа запустила торги в выходные дни. Они проводятся в рамках допсессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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