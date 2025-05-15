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ЦБ определил параметры входа иностранных цифровых прав на рынок России

Ведомости

Банк России определил параметры входа иностранных цифровых прав на российский рынок. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мера устанавливает дополнительные критерии к индексу цен производителей (ИЦП) – они не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами. Также такие инструменты не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению в РФ.

«В условиях выпуска ИЦП должны отсутствовать любые указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц», – добавили в ЦБ.

Кроме того, необходимо, чтобы в списке государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, была минимум одна дружественная страна. В случае возникновения споров в отношении цифровых инструментов они не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях.

Указание регулятора вступает в силу 26 мая. Уточняется, что оно направлено на защиту инвесторов от повышенных рисков, связанных с приобретением таких инструментов.

С августа 2024 г. зарубежные ИЦП могут обращаться в РФ. Это возможно, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА). Для этого оператор информационной системы с выпуском ЦФА должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям законодательства РФ.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты усомнились, что ЦФА может быть использован как инструмент международных расчетов. Как говорил руководитель целевой группы BRIСS Payments & Fintech рабочей группы «Финансовые услуги и инвестиции» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин, в иностранных юрисдикциях нет такого класса активов, как ЦФА, поэтому местные компании не могут поставить их на баланс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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