ЦБ определил параметры входа иностранных цифровых прав на рынок России
Банк России определил параметры входа иностранных цифровых прав на российский рынок. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Мера устанавливает дополнительные критерии к индексу цен производителей (ИЦП) – они не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами. Также такие инструменты не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению в РФ.
«В условиях выпуска ИЦП должны отсутствовать любые указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц», – добавили в ЦБ.
Кроме того, необходимо, чтобы в списке государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, была минимум одна дружественная страна. В случае возникновения споров в отношении цифровых инструментов они не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях.
Указание регулятора вступает в силу 26 мая. Уточняется, что оно направлено на защиту инвесторов от повышенных рисков, связанных с приобретением таких инструментов.
С августа 2024 г. зарубежные ИЦП могут обращаться в РФ. Это возможно, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА). Для этого оператор информационной системы с выпуском ЦФА должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям законодательства РФ.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты усомнились, что ЦФА может быть использован как инструмент международных расчетов. Как говорил руководитель целевой группы BRIСS Payments & Fintech рабочей группы «Финансовые услуги и инвестиции» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин, в иностранных юрисдикциях нет такого класса активов, как ЦФА, поэтому местные компании не могут поставить их на баланс.