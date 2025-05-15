ЦБ определил параметры входа иностранных цифровых прав на рынок России

С августа 2024 г. зарубежные ИЦП могут обращаться в РФ. Это возможно, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА). Для этого оператор информационной системы с выпуском ЦФА должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям законодательства РФ.