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На платформе «СПБ биржи» размещаются первые исламские ЦФА

Производитель автозапчастей «Агрегат-Челны» протестирует емкость рынка тестовым выпуском
Мария Викулова
Sasha Yudaev / Unsplash
Sasha Yudaev / Unsplash

Производитель запчастей для автомобилей «Агрегат-Челны» начал прием заявок на участие в размещении на «СПБ бирже» исламских цифровых финансовых активов (ЦФА) – сукук мудараба. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Ринат Хисамов и подтвердил представитель биржи. Выпуск тестовый, объемом 5 млн руб. Инвесторы (только квалифицированные), которые приобретут цифровой сукук, через 40 дней получат часть прибыли от поставок автокомплектующих.

Сукук – ценная бумага, соответствующая исламским нормам. В отличие от традиционных облигаций он не предполагает фиксированного процентного дохода, а дает инвесторам долю в прибыли от реализуемого проекта. Мудараба – это форма партнерства, при которой одна сторона предоставляет капитал (инвестор), а другая управляет проектом. Прибыль по таким инструментам распределяется между сторонами в заранее оговоренных долях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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