На платформе «СПБ биржи» размещаются первые исламские ЦФА

На платформе «СПБ биржи» размещаются первые исламские ЦФАПроизводитель автозапчастей «Агрегат-Челны» протестирует емкость рынка тестовым выпуском
Производитель запчастей для автомобилей «Агрегат-Челны» начал прием заявок на участие в размещении на «СПБ бирже» исламских цифровых финансовых активов (ЦФА) – сукук мудараба. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Ринат Хисамов и подтвердил представитель биржи. Выпуск тестовый, объемом 5 млн руб. Инвесторы (только квалифицированные), которые приобретут цифровой сукук, через 40 дней получат часть прибыли от поставок автокомплектующих.
Сукук – ценная бумага, соответствующая исламским нормам. В отличие от традиционных облигаций он не предполагает фиксированного процентного дохода, а дает инвесторам долю в прибыли от реализуемого проекта. Мудараба – это форма партнерства, при которой одна сторона предоставляет капитал (инвестор), а другая управляет проектом. Прибыль по таким инструментам распределяется между сторонами в заранее оговоренных долях.