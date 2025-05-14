На платформе «СПБ биржи» размещаются первые исламские ЦФА

Сукук – ценная бумага, соответствующая исламским нормам. В отличие от традиционных облигаций он не предполагает фиксированного процентного дохода, а дает инвесторам долю в прибыли от реализуемого проекта. Мудараба – это форма партнерства, при которой одна сторона предоставляет капитал (инвестор), а другая управляет проектом. Прибыль по таким инструментам распределяется между сторонами в заранее оговоренных долях.