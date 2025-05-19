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Мосбиржа допустит корпоративные облигации к вечерним торгам с 20 мая

Ведомости

Мосбиржа допустит корпоративные облигации к торгам на вечерней торговой сессии фондового рынка с 20 мая. Об этом сообщается на сайте площадки.

После введения новых ценных бумаг на вечерние торги инвесторы получат возможность заключать сделки с 100 облигациями, выпущенными 37 российскими компаниями.

Предполагается, что ликвидность новых финансовых инструментов в вечерние сессии будет обеспечиваться ведущими брокерскими компаниями России – маркетмейкерами. В дальнейшем за счет новых выпусков Мосбиржа планирует расширить список корпоративных облигаций, доступных для операций на вечерних торгах.

Ожидается, что число инструментов, доступных инвесторам в рамках вечерних торгов на фондовом рынке Московской биржи, достигнет 418. В этот объем войдут акции, облигации федерального займа, корпоративные облигации и паи фондов.

В апреле объем сделок физических лиц с облигациями увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 234,5 млрд руб. В сообщении говорится, что доля частных инвесторов в общем объеме торгов облигациями составила 31,5%, а в объеме вторичных торгов корпоративными облигациями – 43%.

В прошлом месяце вечерняя сессия составила 3% от общего объема торгов облигациями. Основными участниками вторичных торгов в вечернее время стали физические лица, доля которых достигла 63%.

Вечерние сессии проводятся с 19:00 до 23:50 мск. 

15 мая в пресс-службе Мосбиржи сообщали, что площадка увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах с 16 мая. Были добавлены шесть акций российских компаний: «Россети Центр и Приволжье» (MRKP), «Россети Центр» (MRKC), «Россети Северо-Запад» (MRKZ), «Россети Волга» (MRKV), «Акрон» (AKRN) и ТГК-14 (TGKN). Для заключения сделок на торгах выходного дня акции стали доступны с 17 мая, общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигло 106 ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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