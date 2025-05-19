Мосбиржа допустит корпоративные облигации к вечерним торгам с 20 мая
Мосбиржа допустит корпоративные облигации к торгам на вечерней торговой сессии фондового рынка с 20 мая. Об этом сообщается на сайте площадки.
После введения новых ценных бумаг на вечерние торги инвесторы получат возможность заключать сделки с 100 облигациями, выпущенными 37 российскими компаниями.
Предполагается, что ликвидность новых финансовых инструментов в вечерние сессии будет обеспечиваться ведущими брокерскими компаниями России – маркетмейкерами. В дальнейшем за счет новых выпусков Мосбиржа планирует расширить список корпоративных облигаций, доступных для операций на вечерних торгах.
Ожидается, что число инструментов, доступных инвесторам в рамках вечерних торгов на фондовом рынке Московской биржи, достигнет 418. В этот объем войдут акции, облигации федерального займа, корпоративные облигации и паи фондов.
В апреле объем сделок физических лиц с облигациями увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 234,5 млрд руб. В сообщении говорится, что доля частных инвесторов в общем объеме торгов облигациями составила 31,5%, а в объеме вторичных торгов корпоративными облигациями – 43%.
В прошлом месяце вечерняя сессия составила 3% от общего объема торгов облигациями. Основными участниками вторичных торгов в вечернее время стали физические лица, доля которых достигла 63%.
Вечерние сессии проводятся с 19:00 до 23:50 мск.
15 мая в пресс-службе Мосбиржи сообщали, что площадка увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах с 16 мая. Были добавлены шесть акций российских компаний: «Россети Центр и Приволжье» (MRKP), «Россети Центр» (MRKC), «Россети Северо-Запад» (MRKZ), «Россети Волга» (MRKV), «Акрон» (AKRN) и ТГК-14 (TGKN). Для заключения сделок на торгах выходного дня акции стали доступны с 17 мая, общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигло 106 ценных бумаг.