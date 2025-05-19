Мосбиржа допустит корпоративные облигации к вечерним торгам с 20 мая

15 мая в пресс-службе Мосбиржи сообщали, что площадка увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах с 16 мая. Были добавлены шесть акций российских компаний: «Россети Центр и Приволжье» (MRKP), «Россети Центр» (MRKC), «Россети Северо-Запад» (MRKZ), «Россети Волга» (MRKV), «Акрон» (AKRN) и ТГК-14 (TGKN). Для заключения сделок на торгах выходного дня акции стали доступны с 17 мая, общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигло 106 ценных бумаг.