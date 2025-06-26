Мосбиржа направит на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2024 год

Чистая прибыль площадки за 2024 г. выросла до 79,2 млрд руб. – на 30% больше 2023 г. Размер собственных средств биржи по итогам 2024 г. составил 132,46 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств.