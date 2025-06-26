Мосбиржа направит на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2024 год
Акционеры Московской биржи утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 26,11 руб. за акцию, сообщает «Интерфакс».
На выплату дивидендов будет направлено 59,4 млрд руб. Это 75% от чистой прибыли «Мосбиржи» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г.
В соответствии с действующей дивидендной политикой компании минимальный порог выплат составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.
Чистая прибыль площадки за 2024 г. выросла до 79,2 млрд руб. – на 30% больше 2023 г. Размер собственных средств биржи по итогам 2024 г. составил 132,46 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств.
За 2023 г. дивиденды составляли 17,35 руб. за бумагу. Тогда торговая площадка направила на выплату инвесторам 39,5 млрд руб.