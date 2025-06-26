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Мосбиржа направит на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2024 год

Ведомости

Акционеры Московской биржи утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 26,11 руб. за акцию, сообщает «Интерфакс».

На выплату дивидендов будет направлено 59,4 млрд руб. Это 75% от чистой прибыли «Мосбиржи» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г.

В соответствии с действующей дивидендной политикой компании минимальный порог выплат составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль площадки за 2024 г. выросла до 79,2 млрд руб. – на 30% больше 2023 г. Размер собственных средств биржи по итогам 2024 г. составил 132,46 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств.

За 2023 г. дивиденды составляли 17,35 руб. за бумагу. Тогда торговая площадка направила на выплату инвесторам 39,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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