Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию
Московская биржа может увеличить объем дивидендных выплат. Набсовет торговой площадки рекомендовал направить на эти цели 75% чистой прибыли по итогам 2024 г. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Всего на выплату дивидендов хотят направить 59,4 млрд руб. Согласно предложению, акционеры могут получить по 26,11 руб. на одну акцию.
«Вопрос о распределении прибыли по итогам 2024 г. будет вынесен на рассмотрение ГОСА, дата проведения которого будет утверждена позднее», – поясняется в сообщении.
В соответствии с действующей дивидендной политикой компании, минимальный порог выплат составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. Для сравнения, за 2023 г. акционерам было выплачено 39,5 млрд руб., или 65% прибыли.
4 апреля Мосбиржа и брокеры подвели итоги первого месяца торгов выходного дня. Представитель Мосбиржи рассказал «Ведомостям», что более 225 000 частных инвесторов заинтересовались возможностью торговать в выходные дни. Оказалось, что с 1 по 30 марта они заключили более 1,2 млн сделок суммарным объемом 47 млрд руб.