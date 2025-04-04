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Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию

Ведомости

Московская биржа может увеличить объем дивидендных выплат. Набсовет торговой площадки рекомендовал направить на эти цели 75% чистой прибыли по итогам 2024 г. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Всего на выплату дивидендов хотят направить 59,4 млрд руб. Согласно предложению, акционеры могут получить по 26,11 руб. на одну акцию.

«Вопрос о распределении прибыли по итогам 2024 г. будет вынесен на рассмотрение ГОСА, дата проведения которого будет утверждена позднее», – поясняется в сообщении.

В соответствии с действующей дивидендной политикой компании, минимальный порог выплат составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. Для сравнения, за 2023 г. акционерам было выплачено 39,5 млрд руб., или 65% прибыли.

4 апреля Мосбиржа и брокеры подвели итоги первого месяца торгов выходного дня. Представитель Мосбиржи рассказал «Ведомостям», что более 225 000 частных инвесторов заинтересовались возможностью торговать в выходные дни. Оказалось, что с 1 по 30 марта они заключили более 1,2 млн сделок суммарным объемом 47 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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