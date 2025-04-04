Мосбиржа и брокеры подвели итоги первого месяца торгов выходного дня

Мосбиржа и брокеры подвели итоги первого месяца торгов выходного дняИнвесторы совершили 1,2 млн сделок на 47 млрд рублей, в основном покупая голубые фишки
Возможность торговать в выходные дни заинтересовала более 225 000 частных инвесторов, рассказал «Ведомостям» представитель Мосбиржи. За первый месяц – с 1 марта по 30 марта включительно – они заключили более 1,2 млн сделок суммарным объемом 47 млрд руб.
Торги в выходные дни на рынке акций Московской биржи стартовали в экспериментальном режиме 1 марта и также проходили 2, 15, 16, 29 и 30 марта. Дополнительная торговая сессия проводится в субботу и воскресенье с 9:50 до 18:59:59 мск и является частью ближайшего следующего «обычного» торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. К 29 марта Мосбиржа увеличила до 79 количество ценных бумаг, доступных на выходных.
Клиенты брокера Сбербанка наторговали на 13,2 млрд руб., «ВТБ мои инвестиции» – на 9,5 млрд руб., у инвесторов брокера Альфа-банка общий оборот превысил 6 млрд руб., рассказали «Ведомостям» их представители.
В ходе первого месяца торгов выходного дня на Мосбирже 56 000 клиентов «Сберинвестиций» подали 304 000 заявок на покупку или продажу активов, рассказывала ранее руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова «Ведомостям». У «ВТБ мои инвестиции» общее количество заявок на покупку и продажу активов превысило 185 500, поделился руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. В Альфа-банке 30 000 клиентов брокера совершили более 150 000 сделок, рассказал руководитель розничного инвестиционного бизнеса банка Андрей Недбайло.
Альфа-банк ожидал более скромных результатов, но интерес к сделкам в выходные среди клиентов брокера уже на уровне 10% от будней, говорит Недбайло. Особенно это заметно на фоне быстро меняющейся геополитической повестки в выходные дни, подчеркнул он: в прошлые выходные после заявлений Трампа рынок упал на 3%.
В первый месяц торгов в выходные в «БКС мир инвестиций» совершали сделки десятки тысяч клиентов, рассказал директор брокерского бизнеса «БКС мир инвестиций» Игорь Пимонов, не приводя точных цифр. Несмотря на то что интерес к торгам каждые последующие выходные становится выше, чем в предыдущие, он остается невысоким, добавил он.
В первые выходные дни в «Финаме» дали возможность торговать только небольшой группе клиентов, уже в следующие торговые выходные у всех клиентов была возможность участвовать в торгах – возможностью воспользовались несколько тысяч клиентов, рассказал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов, не раскрыв точных значений.
«Ренессанс капитал» видит ограниченный спрос на торговлю в выходные дни, в основном от клиентов, готовых «ловить» появляющиеся в силу заметно меньшей ликвидности перекосы, говорит управляющий директор по работе с клиентами компании Андрей Смирнов.
Наибольшая торговая активность была сосредоточена в акциях Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома», «Т-технологий», «Роснефти» и ВТБ, говорит представитель Мосбиржи. Кубезова также перечислила среди популярных бумаг акции «СПБ биржи», X5 Group, «Сургутнефтегаза», «Мечела» и «Новатэка». В брокере ВТБ наибольшее количество сделок клиенты совершали с БПИФ «Ликвидность», акциями «Сбера», ВТБ, «Газпрома» и «Роснефти».
В части распределения объемов в торговле в выходные нет принципиального отличия от обычных дней – наибольшие обороты в голубых фишках, подтверждают представители Альфа-банка, БКС и «Ренессанс капитала». Среди клиентов «Финама» также пользовались спросом самые ликвидные активы, которые находятся в лидерах и в будние дни (акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла»), рассказал Леснов.
Мосбиржа продолжит поэтапно расширять список доступных на выходных инструментов, в первую очередь – акций, а летом ожидает появления биржевых фондов и подключения срочного рынка, рассказал ее представитель. Также в планах – обсуждать с участниками рынка спрос на операции с облигациями по выходным, добавил он.
Торги в выходные позволяют инвесторам оперативнее реагировать на новостную повестку и своевременно ребалансировать портфели, отмечает Яцков из ВТБ. Это только начало, считает Недбайло: биржа дает доступ к торгам только каждые вторые выходные, и брокеры еще не провели полноценные мероприятия по популяризации.
«Базово мы не ожидаем перехода крупных институциональных инвесторов на режим работы в выходные, пока кажется, что торговать будет ритейл на эмоциях и заголовках», – считает Смирнов из «Ренессанс капитала».
Объем торгов в выходные дни февраля и марта на «СПБ бирже», которая запустила торги на месяц раньше, составил 11,22 млрд руб., сообщил ее представитель. Инвесторы заключали сделки со всеми акциями и БПИФ, доступными на торгах в выходные дни. В феврале торговались 54 ценные бумаги, в марте – 55.
Наибольшая торговая активность отмечена в акциях «СПБ биржи», «Газпрома», «Элемента», ВТБ, Сбербанка, а также в БПИФ – денежного рынка «Т-капитала» (TMON) и «Альфа-капитала» (AKMM).
«СПБ биржа» видит, что интерес инвесторов к торгам в выходные дни повышается, говорит ее представитель: этому способствуют расширение списка доступных на торгах ценных бумаг и возможность оперативно реагировать на новостную повестку.
С 4 апреля «СПБ биржа» добавляет на торги 15 российских ценных бумаг, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям. Всего на торгах в выходные дни будут доступны 70 российских ценных бумаг. Среди них, например, в сообщении перечислены акции «Смарттехгрупп», МГКЛ, «М.видео», «префы» «Ростелекома» и другие бумаги.
«Т-инвестиции» не ответили на запрос «Ведомостей».