Мосбиржа и брокеры подвели итоги первого месяца торгов выходного дня

Торги в выходные дни на рынке акций Московской биржи стартовали в экспериментальном режиме 1 марта и также проходили 2, 15, 16, 29 и 30 марта. Дополнительная торговая сессия проводится в субботу и воскресенье с 9:50 до 18:59:59 мск и является частью ближайшего следующего «обычного» торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. К 29 марта Мосбиржа увеличила до 79 количество ценных бумаг, доступных на выходных.