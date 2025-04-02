Бизнес не намерен снижать программы по капитальным инвестициям

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 1 апреля, снизился на 1,62% до 2964,43 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,9% и остановился на уровне 1100,33 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Селигдара» (+3,44%), VK (+1,03%), ЮГК (+1%), «Позитива» (+0,76%) и обыкновенные акции «Юнипро» (+0,72%). В аутсайдерах оказались акции «Полюса» (-4,2%), «Газпрома» (-4,18%), «Хэдхантера» (-2,86%), «Мать и дитя» (-2,57%) и «Россетей» (-2,51%).

Курс юаня на Московской бирже за это время опустился до 11,47 руб. (-21 коп.). Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,87 руб. (-0,63 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 91,96 руб. (-0,46 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent во вторник опустилась на 0,11% до $74,69/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,17% до $71,36/барр.

Индекс Мосбиржи 1 апреля продолжил снижаться, констатирует эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев. Надежды на быстрые геополитические улучшения не оправдались, над рынком вновь довлеет неопределенность, а в ЕС заявили, что начали обсуждать 17-й пакет антироссийских санкций, объясняет он.

Его прогноз по бенчмарку на 2 апреля – 2950–3100 пунктов, по доллару – 84–88 руб., по юаню – 11,3–11,8 руб.

Мрачный настрой на мировых площадках из-за рисков эскалации торговых войн во вторник немного разбавила позитивная макростатистика, говорит Шепелев: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за март составил 51,2 пункта, заметно выше прогнозных 50,6 пункта. Производственный PMI по США сократился с февральских 52,7 до 50,2 пункта, но выше ожидавшихся 49,8 пункта. В еврозоне потребительская инфляция в минувшем месяце замедлилась до 2,2% г/г с 2,3%.

В среду на рынках может быть волатильно, оценивает Шепелев. Вступят в силу новые тарифы США для международной торговли. Выйдет отчет ADP по уровню занятости в американском частном секторе. Московская биржа завтра представит данные об объеме торгов за март, Росстат – сведения по недельной инфляции, напомнил он.