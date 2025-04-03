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Минфин седьмой аукцион подряд размещает госдолг по ставке ниже 16%

2 апреля аукцион прошел по более высокой доходности, чем в марте, на фоне ускоряющейся инфляции
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Министерство финансов 2 апреля на традиционном аукционе разместило облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 33,16 млрд руб. при спросе в 71,42 млрд руб. и средневзвешенной доходности 15,6% годовых. Дата погашения выпуска – 11 мая 2039 г. Минфин разместил госдолг по цене отсечения 83,80% от номинала, а выручка от размещения составила 29,217 млрд руб. Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона, которое было осуществлено по средневзвешенной цене (83,85% от номинала), говорится в сообщении ведомства.

Это седьмой аукцион подряд, когда Минфин размещает госдолг с фиксированной доходностью ниже 16%, не считая дополнительных размещений. В начале года ставка по «фиксам» составляла 16–17,49%, но 19 марта средневзвешенная доходность оказалась на уровне 14,47–14,85%, а 26 марта вновь подросла до 15,15–15,33%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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