Минфин седьмой аукцион подряд размещает госдолг по ставке ниже 16%

Министерство финансов 2 апреля на традиционном аукционе разместило облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 33,16 млрд руб. при спросе в 71,42 млрд руб. и средневзвешенной доходности 15,6% годовых. Дата погашения выпуска – 11 мая 2039 г. Минфин разместил госдолг по цене отсечения 83,80% от номинала, а выручка от размещения составила 29,217 млрд руб. Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона, которое было осуществлено по средневзвешенной цене (83,85% от номинала), говорится в сообщении ведомства.