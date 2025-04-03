Минфин седьмой аукцион подряд размещает госдолг по ставке ниже 16%2 апреля аукцион прошел по более высокой доходности, чем в марте, на фоне ускоряющейся инфляции
Министерство финансов 2 апреля на традиционном аукционе разместило облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на 33,16 млрд руб. при спросе в 71,42 млрд руб. и средневзвешенной доходности 15,6% годовых. Дата погашения выпуска – 11 мая 2039 г. Минфин разместил госдолг по цене отсечения 83,80% от номинала, а выручка от размещения составила 29,217 млрд руб. Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона, которое было осуществлено по средневзвешенной цене (83,85% от номинала), говорится в сообщении ведомства.
Это седьмой аукцион подряд, когда Минфин размещает госдолг с фиксированной доходностью ниже 16%, не считая дополнительных размещений. В начале года ставка по «фиксам» составляла 16–17,49%, но 19 марта средневзвешенная доходность оказалась на уровне 14,47–14,85%, а 26 марта вновь подросла до 15,15–15,33%.