Palliser Capital просит рассмотреть продажу активов Tripadvisor

По итогам I квартала 2025 г. Tripadvisor сократил чистый убыток более чем в пять раз – до $11 млн после $59 млн за аналогичный период 2024 г. Выручка увеличилась на 1% до $398 млн. Доход платформы TheFork увеличился на 12% до $46 млн, Viator – на 10% до $156 млн.