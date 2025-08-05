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Palliser Capital просит рассмотреть продажу активов Tripadvisor

Ведомости

Британская инвесткомпания Palliser Capital призвала руководство сервиса для путешествий Tripadvisor рассмотреть возможность продажи активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо Palliser совету директоров Tripadvisor.

Palliser предложила сформировать стратегический комитет для максимизации потенциала быстрорастущих брендов Tripadvisor, таких как маркетплейс Viator и платформы резервирования мест в ресторанах TheFork. Представители Palliser настаивают на пересмотре системы мотивации сотрудников и стратегии распределения капитала группы.

«Компания оказалась в ловушке между двумя принципиально разными стратегическими идентичностями. Этот внутренний конфликт сдерживает ее самое перспективное начинание – Viator, подавляя рост и инновации, ослабляя ее конкурентоспособность и лишая ее должного внимания инвесторов и оценки», – написал в письме директор по инвестициям Palliser Джеймс Смит.

Palliser принадлежит около 1,1% акций класса A компании Tripadvisor. Bloomberg указывает, что ситуация для Tripadvisor осложняется тем, что компания уже находится под давлением со стороны другого акционера с 9% акций – Starboard Value LP. Хедж-фонд также намерен взаимодействовать с руководством Tripadvisor для повышения акционерной стоимости.

По итогам I квартала 2025 г. Tripadvisor сократил чистый убыток более чем в пять раз – до $11 млн после $59 млн за аналогичный период 2024 г. Выручка увеличилась на 1% до $398 млн. Доход платформы TheFork увеличился на 12% до $46 млн, Viator – на 10% до $156 млн.

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