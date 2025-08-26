СД «Черкизово» рассмотрит невыплату дивидендов за первое полугодие

В марте этого года акционеры утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну акцию. Право на дивиденды получат акционеры, зарегистрированные в реестре на 7 апреля этого года. До этого, 13 февраля, СД «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды на такую стоимость.