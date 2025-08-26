СД «Черкизово» рассмотрит невыплату дивидендов за первое полугодие
Совет директоров ПАО «Черкизово» рассмотрит вопрос невыплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. Это следует из повестки заседания, опубликованной в центре раскрытия корпоративной информации.
В марте этого года акционеры утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну акцию. Право на дивиденды получат акционеры, зарегистрированные в реестре на 7 апреля этого года. До этого, 13 февраля, СД «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды на такую стоимость.
За I квартал выручка «Черкизово» выросла на 11,2% до 65,386 млрд руб. EBITDA снизилась на 9% – с 9,143 млрд до 8,289 млрд руб. Рентабельность по EBITDA упала на 2,9 п. п. до 12,7%. По состоянию на 31 марта чистый долг составил 146,3 млрд руб.
Группа в мае сообщила, что в 2025 г. «Черкизово» существенно сократит инвестиционную программу из-за снижения субсидируемого финансирования и «очень высокой стоимости заемного капитала». В I квартале 2025 г. из-за высокой стоимости заемного капитала инвестиции снизились на 22,1% до 5,3 млрд руб.