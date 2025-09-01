Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи вырос на открытии основных торгов

Ведомости

Индекс Мосбиржи вырос до 2925,02 пункта (+0,95%) на открытии основное торговой сессии 1 сентября. Это следует из данных площадки.

К 10:37 мск снизился до 2915,7 пункта.

Лидерами роста по состоянию на 10:17 мск были МКПАО «Эн+ груп» (+3,06%), ПАО «Русал» (+1,94%), Совкомбанк (+1,92%), ПАО «Роснефть» (+1,61%), ПАО «Татнефть» (+1,5%). 

Лидеры снижения: ПАО «Ренессанс» (-1,22%), МКБ (-0,1%), ПАО «Мосэнерго» (-0,02%).

Какие документы приняты по итогам заседания Совета глав государств ШОС

Политика / Международные отношения

1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам встречи государства ШОС приняли декларацию, согласно которой участники организации учредят Банк развития ШОС, составят дорожную карту по реализации стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 г., а также стратегию развития ШОС до 2035 г.

18 августа индекс Мосбиржи (IMOEX2) превысил 3000 пунктов на фоне переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Прошлый раз индекс Мосбиржи (IMOEX) поднимался выше 3000 пунктов 15 августа, в день встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных