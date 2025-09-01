Индекс Мосбиржи вырос на открытии основных торгов
Индекс Мосбиржи вырос до 2925,02 пункта (+0,95%) на открытии основное торговой сессии 1 сентября. Это следует из данных площадки.
К 10:37 мск снизился до 2915,7 пункта.
Лидерами роста по состоянию на 10:17 мск были МКПАО «Эн+ груп» (+3,06%), ПАО «Русал» (+1,94%), Совкомбанк (+1,92%), ПАО «Роснефть» (+1,61%), ПАО «Татнефть» (+1,5%).
Лидеры снижения: ПАО «Ренессанс» (-1,22%), МКБ (-0,1%), ПАО «Мосэнерго» (-0,02%).
1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам встречи государства ШОС приняли декларацию, согласно которой участники организации учредят Банк развития ШОС, составят дорожную карту по реализации стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 г., а также стратегию развития ШОС до 2035 г.
18 августа индекс Мосбиржи (IMOEX2) превысил 3000 пунктов на фоне переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Прошлый раз индекс Мосбиржи (IMOEX) поднимался выше 3000 пунктов 15 августа, в день встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.