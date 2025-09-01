Индекс Мосбиржи вырос на открытии основных торгов

1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам встречи государства ШОС приняли декларацию, согласно которой участники организации учредят Банк развития ШОС, составят дорожную карту по реализации стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 г., а также стратегию развития ШОС до 2035 г.