Цена Brent достигла дневного максимума в $67,36 за баррель

Из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости», следует, что средняя стоимость нефти эталонного сорта Brent в 2025 г. составит $69,1/барр., что на 14% меньше показателя 2024 г. Рост спроса на нефть в этом году замедлился из-за макроэкономической неопределенности и торговых ограничений, отмечают аналитики.