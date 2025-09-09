Цена Brent достигла дневного максимума в $67,36 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов марки Brent за день достигла максимума в $67,36 за баррель, согласно данным платформы Investing. Рост цен на нефть наблюдается на фоне атак Израиля на руководство «Хамаса» в Дохе.
На 18:56 мск стоимость нефти опустилась до уровня в $66,67 за баррель, прибавив 1,01%.
9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в столице Катара. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки.
Al Jazeera позднее сообщало, что высшее руководство палестинской группировки «Хамас» выжило.
Из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости», следует, что средняя стоимость нефти эталонного сорта Brent в 2025 г. составит $69,1/барр., что на 14% меньше показателя 2024 г. Рост спроса на нефть в этом году замедлился из-за макроэкономической неопределенности и торговых ограничений, отмечают аналитики.