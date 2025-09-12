Газета
Инвестиции

Индекс Мосбиржи упал после решения ЦБ о понижении ставки

Ведомости

Российский рынок акций отреагировал падением на решение Центробанка снизить ключевую ставку до 17% годовых. Индекс Московской биржи опустился на 1,15% и составил 2874,84 пункта к 14:45 мск. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

12 сентября совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали 8 из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что ставка может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов предполагали, что регулятор понизит ее до 16%.

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что снижение ЦБ ключевой ставки до 17% годовых откроет дорогу для новых инвестиций и роста. Он выразил надежду на дальнейшее снижение ставки.

После решения Центробанка Сбербанк объявил, что ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам будут снижены с 15 сентября. ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на четыре пункта и сообщил о планах улучшить условия по ипотеке и автокредитам.

