Индекс Мосбиржи упал после решения ЦБ о понижении ставки

12 сентября совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали 8 из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что ставка может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов предполагали, что регулятор понизит ее до 16%.