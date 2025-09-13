Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке

11 сентября Мосбиржа временно остановила торги на срочном рынке с 15:23. Они возобновились с 15:55 мск. Система торгов для подключения или снятия заявок стала доступна с 15:40 мск. До этого площадка приостанавливала торги на срочном рынке 22 апреля. Позднее они возобновились после устранения конфигурационной ошибки на сетевом оборудовании.