Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
Московская биржа объявила о возобновлении торгов на фондовом рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
С 11:40 мск система торгов доступна для снятия заявок.
13 сентября Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 10:12 мск.
11 сентября Мосбиржа временно остановила торги на срочном рынке с 15:23. Они возобновились с 15:55 мск. Система торгов для подключения или снятия заявок стала доступна с 15:40 мск. До этого площадка приостанавливала торги на срочном рынке 22 апреля. Позднее они возобновились после устранения конфигурационной ошибки на сетевом оборудовании.