Акционеры ЮГК изберут новый совет директоров

11 июля Советский районный суд Челябинска целиком удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с основным владельцем компании Константином Струковым. В числе конфискованного оказались все его акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». 14 июля суд отстранил Струкова с поста президента управляющей компании ЮГК. Также был отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.