Акционеры ЮГК изберут новый совет директоров
Акционеры золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) изберут новый совет директоров на внеочередном собрании 14 ноября. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, определено 24 сентября.
11 июля Советский районный суд Челябинска целиком удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с основным владельцем компании Константином Струковым. В числе конфискованного оказались все его акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». 14 июля суд отстранил Струкова с поста президента управляющей компании ЮГК. Также был отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.
15 августа заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о планах государства продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании. Он не уточнил, о ком идет речь. Единственным крупным миноритарием ЮГК является Газпромбанк, который приобрел 22% компании в конце 2024 г. у Струкова.
9 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что продажа госпакета ЮГК планируется в ближайшее время. Покупатель не разглашается.