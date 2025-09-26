Ozon завершил перерегистрацию в юрисдикцию России
Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Торги обыкновенными акциями МКПАО «Озон» будут возобновлены до конца 2025 г. Биржа заранее уведомит об этом инвесторов.
4 сентября Ozon подал документы для государственной регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский. 16 сентября Банк России одобрил регистрацию выпусков обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А МКПАО «Озон». Уточнялось, что решение о государственной регистрации и регистрации проспекта акций компании вступит в силу с даты регистрации в Калининградской области.
В этот же день Московская биржа объявила о приостановке с 25 сентября торгов расписками Ozon из-за редомициляции компании. Торговая площадка также ввела временный запрет на короткие позиции Ozon с 17 сентября.
Представитель Ozon уточнил «Ведомостям», что пауза в торгах расписками компании продлится несколько недель и нужна для автоматической конвертации депозитарных расписок в акции российской компании.