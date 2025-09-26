Ozon завершил перерегистрацию в юрисдикцию России

4 сентября Ozon подал документы для государственной регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский. 16 сентября Банк России одобрил регистрацию выпусков обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А МКПАО «Озон». Уточнялось, что решение о государственной регистрации и регистрации проспекта акций компании вступит в силу с даты регистрации в Калининградской области.