Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена фьючерса на золото снизилась до $4215 за унцию после недельного роста

Ведомости

Мировые цены на золото 21 октября продемонстрировали резкое снижение. По данным Investing на 16:30 мск, фьючерс на золото подешевел на 3,42% – до $4215 за тройскую унцию. На открытии торгов металл стоил $4374 за унцию.

Снижение началось после недели стремительного роста котировок. 13 октября цена фьючерса на золото достигла $4100 за унцию, 15 октября цена золота превысила отметку $4200, 16 октября поднялась выше $4250, а 17 октября приблизилась к $4400 за унцию. Рост поддерживался обострением риторики в американо-китайской торговой войне и усилением интереса инвесторов к защитным активам.

Дополнительным фактором роста стал спрос на фоне приостановки работы федерального правительства США впервые за семь лет. С 1 октября в стране прекращено финансирование госучреждений из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год.

20 октября также стало известно, что Петербургская биржа объявила о запуске торгов физическим золотом в слитках на собственной инфраструктуре совместно с Гознаком. Первая сделка уже состоялась – цена составила 11,035 млн руб. за 1 кг. На начальном этапе торги будут вестись мерными слитками массой 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг. Участвовать смогут только юридические лица – банки, аффинажные заводы и другие организации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её