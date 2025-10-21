Цена фьючерса на золото снизилась до $4215 за унцию после недельного роста

20 октября также стало известно, что Петербургская биржа объявила о запуске торгов физическим золотом в слитках на собственной инфраструктуре совместно с Гознаком. Первая сделка уже состоялась – цена составила 11,035 млн руб. за 1 кг. На начальном этапе торги будут вестись мерными слитками массой 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг. Участвовать смогут только юридические лица – банки, аффинажные заводы и другие организации.