Цена фьючерса на золото снизилась до $4215 за унцию после недельного роста
Мировые цены на золото 21 октября продемонстрировали резкое снижение. По данным Investing на 16:30 мск, фьючерс на золото подешевел на 3,42% – до $4215 за тройскую унцию. На открытии торгов металл стоил $4374 за унцию.
Снижение началось после недели стремительного роста котировок. 13 октября цена фьючерса на золото достигла $4100 за унцию, 15 октября цена золота превысила отметку $4200, 16 октября поднялась выше $4250, а 17 октября приблизилась к $4400 за унцию. Рост поддерживался обострением риторики в американо-китайской торговой войне и усилением интереса инвесторов к защитным активам.
Дополнительным фактором роста стал спрос на фоне приостановки работы федерального правительства США впервые за семь лет. С 1 октября в стране прекращено финансирование госучреждений из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год.
20 октября также стало известно, что Петербургская биржа объявила о запуске торгов физическим золотом в слитках на собственной инфраструктуре совместно с Гознаком. Первая сделка уже состоялась – цена составила 11,035 млн руб. за 1 кг. На начальном этапе торги будут вестись мерными слитками массой 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг. Участвовать смогут только юридические лица – банки, аффинажные заводы и другие организации.