Акции IT-компаний выросли после новости о сохранении льгот на российское ПО
Котировки ряда IT-компаний выросли на новости о сохранении льготы на уплату налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке российского программного обеспечения (ПО).
По состоянию на 17:40 мск акции «Софтлайна» подорожали на 5,01% и достигли 85,12 руб., бумаги «Группы Астра» продемонстрировали рост на 2,07% и составили 295,6 руб., ПАО «Группа Арендата» – на 3,45% до 95,26 руб.
6 ноября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в проекте поправок к федеральному бюджету предлагается сохранить освобождение от НДС при реализации прав на отечественное ПО.
20 октября представители ИТ-ассоциаций попросили правительство не отменять льготу по НДС при реализации прав на российское программное обеспечение. Письма были направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
23 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко говорил, что кабмин решил сохранить налоговые льготы для разработчиков ПО из России. По заявлению Минцифры, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению Налогового кодекса.
Сейчас ставка НДС для всех компаний составляет 20%, для ИТ-компаний с 2021 г. действует нулевая ставка. Ее ввели в рамках «ИТ-маневра», утвержденного правительством летом 2020 г. 29 сентября Минфин предложил отказаться от льгот по нулевому НДС для отечественного ПО и увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний с 7,6 до 15%. Инициативы вызвали негативную реакцию участников рынка.