Акции IT-компаний выросли после новости о сохранении льгот на российское ПО

Сейчас ставка НДС для всех компаний составляет 20%, для ИТ-компаний с 2021 г. действует нулевая ставка. Ее ввели в рамках «ИТ-маневра», утвержденного правительством летом 2020 г. 29 сентября Минфин предложил отказаться от льгот по нулевому НДС для отечественного ПО и увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний с 7,6 до 15%. Инициативы вызвали негативную реакцию участников рынка.