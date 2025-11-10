Ozon: выплаты дивидендов за 2026 год будут сопоставимы с 2025 годом
«Мы ожидаем, что по итогам 2026 г. суммарно мы распределим сумму, которая будет похожа на 2025 г.», – подчеркнул Герасимов.
Порядок выплаты дивидендов в следующем году будет анонсирован отдельно.
6 ноября совет директоров Ozon рекомендовал первые в истории группы дивиденды в размере 143,55 руб. на обыкновенную акцию по итогам девяти месяцев 2025 г. Общая сумма выплат в таком случае составит 30 млрд руб. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 10 декабря.
10 ноября стало известно, что выручка МКПАО «Озон» за III квартал 2025 г. увеличилась на 69% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 258,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 28,3 млрд руб. и составил 41,5 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA как доля от оборота с учетом услуг возросла на 2,0 п. п. до 3,8%. Чистый поток средств от операционной деятельности увеличился на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд руб.
Компания повысила прогнозы и ожидает, что в 2025 г. оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 41–43% год к году. Скорректированный показатель EBITDA группы составит около 140 млрд руб. Выручка сегмента «Финтех» вырастет на 110%. Объем операций по Ozon карте вне платформы превысит объем операций на маркетплейсе.