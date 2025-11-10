Ozon: выплаты дивидендов за 2026 год будут сопоставимы с 2025 годом

10 ноября стало известно, что выручка МКПАО «Озон» за III квартал 2025 г. увеличилась на 69% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 258,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 28,3 млрд руб. и составил 41,5 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA как доля от оборота с учетом услуг возросла на 2,0 п. п. до 3,8%. Чистый поток средств от операционной деятельности увеличился на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд руб.