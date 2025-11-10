Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Ozon: выплаты дивидендов за 2026 год будут сопоставимы с 2025 годом

Ведомости

Ozon продолжит выплачивать дивиденды в 2026 г. в размере, примерно сопоставимом в годовом исчислении. Об этом заявил финансовый директор площадки Игорь Герасимов на эфире, посвященном финансовым результатам компании за III квартал 2025 г.

«Мы ожидаем, что по итогам 2026 г. суммарно мы распределим сумму, которая будет похожа на 2025 г.», – подчеркнул Герасимов.

Порядок выплаты дивидендов в следующем году будет анонсирован отдельно.

6 ноября совет директоров Ozon рекомендовал первые в истории группы дивиденды в размере 143,55 руб. на обыкновенную акцию по итогам девяти месяцев 2025 г. Общая сумма выплат в таком случае составит 30 млрд руб. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 10 декабря.

10 ноября стало известно, что выручка МКПАО «Озон» за III квартал 2025 г. увеличилась на 69% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 258,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 28,3 млрд руб. и составил 41,5 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA как доля от оборота с учетом услуг возросла на 2,0 п. п. до 3,8%. Чистый поток средств от операционной деятельности увеличился на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд руб.

Компания повысила прогнозы и ожидает, что в 2025 г. оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 41–43% год к году. Скорректированный показатель EBITDA группы составит около 140 млрд руб. Выручка сегмента «Финтех» вырастет на 110%. Объем операций по Ozon карте вне платформы превысит объем операций на маркетплейсе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь