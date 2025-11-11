Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ снизилась за девять месяцев на 9,8%
Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по РСБУ в январе-сентябре 2025 г. сократилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 28,49 млрд руб.
Выручка компании выросла с 98,8 млрд руб. до 102,47 млрд руб. Себестоимость продаж составила 77,73 млрд руб. против 66,4 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж достигла 24,74 млрд руб. по сравнению с 32,41 млрд руб. в прошлом году. Объем прочих доходов и расходов составил 12,83 млрд руб. против 6,94 млрд руб. в 2024 г.
12 августа сообщалось, что чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ за первое полугодие 2025 г. снизилась на 5,1% до 20,68 млрд руб. Выручка увеличилась на 3% и достигла 67,5 млрд руб. Компания нарастила прибыль до налогообложения до 27,3 млрд руб. (+0,7%). Себестоимость продаж увеличилась на 16% и составила 49,95 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 21,8% до 17,5 млрд руб.
27 мая совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. Дивиденды за 2021-2023 гг. акционерам также не выплачивались.