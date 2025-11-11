Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ снизилась за девять месяцев на 9,8%

12 августа сообщалось, что чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ за первое полугодие 2025 г. снизилась на 5,1% до 20,68 млрд руб. Выручка увеличилась на 3% и достигла 67,5 млрд руб. Компания нарастила прибыль до налогообложения до 27,3 млрд руб. (+0,7%). Себестоимость продаж увеличилась на 16% и составила 49,95 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 21,8% до 17,5 млрд руб.