Мосбиржа с 14 ноября допустит акции «Озон» к утренним и вечерним торгам

11 ноября акции «Озон» на открытии торгов подешевели на 7,86%, упав до 3810 руб. за бумагу, однако вскоре снизили падение до 5,66%, поднявшись до 3901 руб. По данным на 10:15 мск 12 ноября, котировки восстановились до 4025 руб.