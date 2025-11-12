Газета
Мосбиржа с 14 ноября допустит акции «Озон» к утренним и вечерним торгам

Ведомости

С 14 ноября Московская биржа включит акции МКПАО «Озон» (OZON) в список бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.

Кроме того, с 15 ноября торги бумагами «Озон» станут возможны и в дополнительную торговую сессию выходного дня.

На Мосбирже утренняя торговая сессия по акциям и облигациям проходит с 06:50 до 09:50 мск, а вечерняя – с 19:00 до 23:50 мск.

11 ноября акции «Озон» на открытии торгов подешевели на 7,86%, упав до 3810 руб. за бумагу, однако вскоре снизили падение до 5,66%, поднявшись до 3901 руб. По данным на 10:15 мск 12 ноября, котировки восстановились до 4025 руб.

Торги бумагами Ozon были приостановлены с 22 сентября в связи с автоматической конвертацией американских депозитарных расписок в акции российской компании. Тогда бумаги закрылись на уровне 4135 руб. 20 октября компания объявила о завершении процедуры автоматической конвертации расписок в обыкновенные акции МКПАО «Озон».

